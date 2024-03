Kvalifikatsioonis oli kiireim Verstappen, 18-aastane debütant 11.

Ka hooaja avaetapil esimese stardikoha teeninud Verstappen (Red Bull) oli kiireim kõigis kolmes sessioonis, saades oma parimaks ajaks kirja 1.27,472.

Hollandlane edestas teiseks jäänud Charles Leclerci (Ferrari) 0,319 sekundiga, teise stardiritta jäänud Sergio Perez (Red Bull) jäi 0,335 sekundi kaugusele, neljanda stardikoha teeninud Fernando Alonso (Aston Martin) kaotas Verstappenile 0,374 sekundiga.

Kuivõrd Ferrari sõitja Carlos Sainz Jr. peab Saudi Araabia GP pimesoolepõletiku tõttu vahele jätma, tegi Oliver Bearman oma F1-debüüdi. 18-aastane britt lõpetas esimese sessiooni üheksandana, kuid langes 11. kohaga pärast teist välja. Bearman teenis põhisõiduks 11. koha, saades oma parimaks ajaks 1.28,642.

Saudi Araabia GP põhisõit toimub laupäeva õhtul.

