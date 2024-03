Verstappen sai kindla võidu, 18-aastane Bearman debüüdil seitsmes

Laupäevast põhisõitu esikohalt alustanud Verstappen edestas oma tiimikaaslast Sergio Perezt 13,6 sekundiga, Red Bulli duo sai kaksikvõidu ka nädala eest toimunud hooaja avaetapil Bahreinis ja nii on hollandlase edu mehhiklase ees kahe etapi järel juba 15 punkti.

Ferrarile kolmanda koha toonud Charles Leclerc kaotas Perezele omakorda 11,4 sekundit. Tema tiimikaaslane, 11. kohalt alustanud 18-aastane Oliver Bearman möödus rajal Zhou Guanyust (Sauber) ja Nico Hülkenbergist (Haas) ning lõikas kasu Lewis Hamiltoni (Mercedes) ja Lando Norrise (McLaren) rehvivahetusstrateegiast, lõpetades seitsmendal kohal.

Fännid nimetasid briti päeva parimaks sõitjaks ja Leclercil jagus võistluse järel noorele tiimikaaslasele ohtralt kiidusõnu. "Ta väärib seda täielikult, ta on teinud suurepärast tööd. Kolmandal vabatreeningul oli ta kohe vajalikus tempos, viimasesse kvalifikatsioonifaasi pääsemisest jäi tal napilt puudu. Oma debüütvõistlusel F1-s uue autoga seitsmendal kohal lõpetada on erakordselt märkimisväärne. Kõik on näinud, kui talendikas ta on ja on vaid aja küsimus, kui ta on vormel-ühes," sõnas Leclerc.

Neljas oli Oscar Piastri (McLaren; +32,007), viies Fernando Alonso (Aston Martin; +35,759) ja kuues George Russell (+39,936). Bearmani taga kaheksandale kohale heitlema jäänud Norrise ja Hamiltoni duellis jäi peale noorem britt.