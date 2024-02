LeBron James: kui tervis lubab, osalen Pariisi olümpiamängudel

Jamesi 20. Tähtede mäng, mis on ühtlasi NBA rekord, lõppes läänekonverentsi meeskonna rekordilise 211:186 võiduga. 39-aastane James rääkis nädalavahetusel Indianas, et ei tea, millal ta oma mängijakarjääri lõpetab. Enne seda tahab ta aga veel ühe korra olümpiamängudel osaleda.

"Ütlesin seda enne hooaega, kui otsustasin koondisega ühineda. See kõik sõltub loomulikult ka mu tervisest. Praeguse seisuga olen küll piisavalt terve ja suudan mängida tasemel, kus ma olema peaksin," sõnas James. "[Olümpiamängud] tähendaks veel enam mänge ja veel rohkem kilomeetreid neil rehvidel."

Eelmise aasta sügisel kinnitas James, et tahab USA koondises mängida ning siis selgus ka, et NBA ajaloo skoorikuningas olevat ühendust võtnud teiste superstaaridega, et ka nemad kuldmedalit jahtima läheksid.

Kahekordne olümpiavõitja tõdes, et juhtivas rollis ta platsil enam ei oleks. "Üks asi, mida ma tean kindlasti, on see, et ma ei pea kogu koormust enda peale võtma. Ma ei ole seda kunagi nendes kolmes koondises tegema pidanud. Pean endast lihtsalt parima andma ja võimalikult hea mängija olema sel ajal, mil ma platsil olen," ütles James.

"Ma ei tea, milline see meeskond välja nägema hakkab, aga teadaolevad nimed näitavad, et ma ei pea mingit survet tundma ja tiimi kandma. See tuleb 12-meheline sats, mis suudab mängida nii ründes kui kaitses ükskõik millise riigi vastu," lisas James.

James alustas oma koondisekarjääri 2004. aasta Ateena olümpiamängudel, kus USA poolfinaalis üllatuslikult hilisema olümpiavõitja Argentina vastu konkurentsist langes. 2008. ja 2012. aastal võitis James USA-ga kulla ning koondis on järgneval kahel olümpial ka ilma legendaarse meheta hakkama saanud.

Pariisi olümpiamängude avatseremoonia toimub 26. juulil, korvpalliturniiri algab päev hiljem. Lisaks peetakse ka 3x3 korvpalli turniir.