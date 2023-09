Meedia: LeBron James kutsub olümpiamängudeks NBA staare kokku

Väljaanne The Athletic kirjutas esmaspäeval, et kahekordne olümpiavõitja ja NBA skoorikuningas LeBron James naaseb järgmisel aastal olümpiamängudeks USA koondisesse ja on juba ühendust võtnud mitme teise USA korvpallitähega.

2008. ja 2012. aastal olümpiamängudel kuldmedali võitnud 38-aastane James on The Athleticu väitel rääkinud USA koondise peadirektori Grant Hilliga taas koondise esindamisest. Hill kinnitas väljaandele, et James on temaga ühendust võtnud, kuid ei soovinud täpsemalt kommenteerida.

Los Angeles Lakersi tähtmängija on muuseas rääkinud temaga 2012. aastal koos kuldmedali võitnud Kevin Duranti ja NBA ajaloo parima kaugviskaja Stephen Curryga. 35-aastane Curry on USA-d esindanud kahel MM-il, kuid ei ole olümpiamängudel väljakule astunud.

Lisaks eelmainitud nimedele on uue ilmega koondise spekulatiivse koosseisuga seotud veel Anthony Davis, Chris Paul, Jayson Tatum, Draymond Green, Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox ja Kyrie Irving.

Väljaande sõnul hakkas James tähtedega ühendust võtma juba enne pühapäeval lõppenud korvpalli MM-i, kus USA koondis lõpuks neljanda koha sai.