NBA tähtede mängus tehti skoorirekord

Šõumängus püstitati kõigi aegade punktirekord, sest ükski osapool polnud varem ületanud 200 silma piiri. 2016. aastal sai Kobe Bryantiga mehitatud läänekonverentsi tiim kirja 196 silma.

Tähtede mängus traditsiooniliselt kaitsele suurt rõhku ei panda ja sedapuhku valiti kohtumise kõige väärtuslikumaks mängijaks idakonverentsi tagamees Damian Lillard, kelle arvele kogunes 39 silma.

"See on au," kommenteeris hetkel Milwaukee Bucksi särki kandev Lillard. "Olen siin päris mitu korda käinud, nii et selline saavutus on eriline. Kui seda kogemust on piisavalt, siis tahad ka seda kogemust - olla tähtede mängu MVP."

Platsi kõige resultatiivsema mehega aga ei tegu ei olnud, sest läänekonverentsi keskmängija Karl-Anthony Townsi arvele kogunes lausa 50 punkti.

Läänekonverentsi ridades tegi ajalugu aga LeBron James, kelle jaoks oli tegemist karjääri 20. tähtede mänguga. Sellega möödus ta ühega Kareem Abdul-Jabbarist. James piirdus sedapuhku kaheksa punktiga.