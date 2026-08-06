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USA korvpalliliit: LeBron James saab soovi korral koha LA olümpiale

Korvpall
LeBron James
LeBron James Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

USA meeste korvpallikoondis jätab LeBron Jamesile soovi korral koha 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängude koosseisus.

USA korvpalliliidu kavatsusest rääkis ESPN-i ajakirjanik Brian Windhorst taskuhäälingusaates "The Hoop Collective".

"Kui LeBron soovib mängida, saab ta koha koosseisus," ütles Windhorst. 

2028. aasta suvel on James 43-aastane. Varem on ta aga öelnud, et ei kavatse oma viiendatel olümpiamängudel osaleda.

"Te teate juba mu vastust," ütles James eelmise aasta novembris ühes taskuhäälingusaates. "Ma vaatan seda teleri vahendusel."

Kui ta aga mängib lõpuni Philadelphia 76ersiga sõlmitud kaheaastase lepingu mõlemad hooajad, on ta 2028. aasta juulis endiselt tegevmängija. 

Hiljuti teatas karjääri lõpetamist kaalunud korvpallitäht, et sõlmis kahe aasta pikkuse lepingu Philadelphia 76ersiga. 

James võitis 2004. aastal Ateenas pronksmedali ning seejärel kuldmedalid 2008., 2012. ja 2024. aasta mängudel. 

Toimetaja: Lisette Holst

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