USA olümpiakoondisesse kuuluvad ka Curry, James, Durant ja Embiid

ESPN kirjutab, et USA meeste korvpallikoondis mängib Pariisi olümpiamängudel tugevas koosseisus, kuhu kuuluvad teiste seas ka Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant ja Joel Embiid.

Allikad rääkisid esmaspäeval USA spordimeedia gigandile, et Pariisi olümpiamängude koosseis on juba selgunud, meeskonna tegevdirektor Grant Hill on juulis toimuva treeninglaagri ja Las Vegases peetavate kontrollmängude eel jätnud vabaks ühe koha.

ESPN-i sõnul kuuluvad USA olümpiakoondisesse LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Phoenix Suns), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Anthony Davis (Lakers), Devin Booker (Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum (Boston Celtics), Jrue Holiday (Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat) ja Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

Neli korda NBA meistriks tulnud ja kahel korral liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Curry teeb Pariisis sealjuures oma olümpiadebüüdi. Durant on Carmelo Anthony kõrval üks kahest kolm meeste olümpiakulda võitnud korvpalluriks, James mängib Pariisis oma neljandatel olümpiamängudel.

Tokyo olümpiamängudel alistas USA veerandfinaalis Hispaania 95:81, poolfinaalis Austraalia 97:78 ja finaalis Prantsusmaa 87:82. Eelmisel aastal jäi USA korvpalli MM-il medalita, kui kaotas poolfinaalis Saksamaale 111:113 ning siis pronksimängus lisaaja järel Kanadale 118:127. Mullusest koosseisust said OM-kutse vaid Edwards ja Haliburton. USA peatreeneriks on Warriorsi juhendaja Steve Kerr.