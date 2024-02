Hamilton Ferrariga liitumisest: mul avanes võimalus täita lapsepõlveunistus

Hamilton liitus Mercedesega 2013. aastal ja võitis nende ridades oma seitsmest MM-tiitlist kuus. Eelmisel suvel sõlmis ta Mercedesega kahe aasta pikkuse lepingu, milles oli aga klausel, mis võimaldas tal järgmiseks aastaks Ferrariga liituda.

"Tunnen end erakordselt õnnelikuna, et mul on pärast Mercedesega täitunud unistusi võimalik nüüd täita teinegi lapsepõlveunistus: sõita Ferrari punases," kirjutas Hamilton sotsiaalmeedias. "Mercedes on olnud suur osa mu elust alates ajast, kui olin 13-aastane, ehk see otsus on olnud minu elu raskeim. Olen äärmiselt uhke kõige üle, mida koos saavutasime ning väga tänulik kõigile inimestele nende raske töö ja pühendumuse eest."

"Loomulikult olen tänulik [Mercedese pealikule Toto Wolffile] tema sõpruse, juhendamise ja eestvedamise eest. Võitsime koos tiitleid, purustasime rekordeid ja saime kõige edukamaks sõitja-meeskonna partnerluseks vormel-1 ajaloos. Muidugi ei saa ma unustada ka Niki [Laudat], kes oli mu suur toetaja ning keda igatsen ikka veel igapäevaselt," jätkas Hamilton.

Aasta alguses 39. sünnipäeva tähistanud Hamilton on karjääri jooksul võitnud 103 etappi, kuigi viimane neist tuli 2021. aasta detsembris Saudi Araabias. 2022. aastal lõpetas ta hooaja üldarvestuse kuuendana, mullu jäi ta oma kolmanda järjestikuse MM-tiitli teeninud Max Verstappeni ja tema meeskonnakaaslase Sergio Pereze järel kolmandaks. Hooaja jooksul sai ta kolm teist kohta.

"Nüüd on aga õige aeg teha muutus ja rünnata järgmist väljakutset. Mäletan ikka veel, milline hüpe tundmatusse oli minu jaoks 2013. aastal Mercedesega liituda. Mõned inimesed ei mõistnud seda siis, aga minu jaoks oli see toona õigeks otsuseks ja tunnen sama ka nüüd. Praegu ei mõtle aga ma 2025. aastale, vaid keskendun eesootavale hooajale. Olen sajaprotsendiliselt oma tööle pühendunud," lõpetas britt.