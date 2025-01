VIDEO | Lewis Hamilton istus esimest korda Ferrari rooli

Ferrari teatas eelmise aasta veebruaris, et alates 2013. aastast Mercedest esindanud Hamilton liitub tulevast hooajast Ferrari võistkonnaga, mida britt kutsus lapsepõlveunistuseks.

Kolmapäeval istus 40-aastane Hamilton esimest korda Ferrari rooli taha, kui võistkond kodusel Fiorano ringrajal testisõitu tegi. Kuigi Ferrari teeb oma katsetused suletud uste taga, oli raja äärde kogunenud suur hulk fänne, kes tervitasid Hamiltoni.

Lisaks katsetas kolmapäeval autot ka Charles Leclerc, kes on Ferrari rivistusse kuulunud 2019. aastast.

Vormel-1 sarja hooaeg algab märtsi keskel Austraalia GP-ga.

Stepping into a new era



Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn