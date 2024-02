Ametlik: seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton liitub Ferrariga

BBC kirjutas neljapäeval esmalt enda allikatele tuginedes, et Hamilton ja Ferrari on alustanud läbirääkimisi ning ametlik teade võib tulla juba sel nädalal. Ferrari soovib, et Hamilton vahetaks tuleva hooaja järel välja Carlos Sainz Jr.-i.

Neljapäeva hilisõhtul kinnitaski Mercedes, et 39-aastane britt on aktiveerinud oma lepingus olnud niinimetatud lahkumisklausli ja lahkub 2024. aasta hooaja järel meeskonnast; Ferrari kirjutas, et Hamilton on Itaalia tootjaga sõlminud mitmeaastase lepingu.

Hamilton on kuulunud Mercedesse rivistusse alates 2013. aastast ning on seal võitnud oma seitsmest MM-tiitlist kuus. Viimase tiitli teenis ta 2020. aastal.

Ferraris saab Hamilton Monaco vormelisõitja Charles Leclerci tiimikaaslaseks, võistkonna otsus tähendab ühtlasi, et Carlos Sainz Jr.-i lepingut ei pikendata ning hispaanlane peab hakkama otsima uut meeskonda. Vormeliringkondades peetakse kõige tõenäolisemaks, et Sainz taasliitub Red Bullis oma endise tiimikaaslase Max Verstappeniga, kuigi Hyundai, Ott Tänaku leivaisa WRC-s, vihjas sotsiaalmeedias naljatledes, et Sainz võiks järgmisel aastal nendega käed lüüa.