Tänak neljandast kohast: ei midagi hullu

Tänak võitis laupäeval ühe kiiruskatse, kuid tema autot kimbutasid päeva jooksul samad mootoriprobleemid, mis ilmnesid juba neljapäeval. "Ühtegi suurepärast katse läbimist meil polnud, aga praegu ei ole midagi hullu," ütles Tänak meediatsoonis.

Sellest aastast kasutusele võetud punktisüsteemi järgi jagati laupäeval pärast viimast kiiruskatset paremusjärestuse järgi välja ka hooaja esimesed punktid. Laupäeva õhtuks esikoha välja võidelnud Thierry Neuville (Hyundai) sai 18 punkti, Tänak teenis neljanda koha eest 10 punkti.

Pühapäeval on sõitjatel võimalik maksimaalselt 12 punkti koguda. Võistluspäeva parim teenib seitse punkti ja punktikatselt on võimalik veel viis lisasilma noppida.

"Eks seda ole homme näha, mis saama hakkab. Ilmselgelt me pole mootorit päris töökorda saanud. Loodetavasti tänase õhtul jooksul saame. Praegu ütleksin, et see hoiab meid tagasi," märkis Tänak, lisades, et rehvivalikuga ei tohiks probleeme tekkida.

Monte Carlo ralli jätkub pühapäeval kell 8.04, sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogis.