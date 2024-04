Aron: armastus vormelispordi vastu on nii suur, et hirmud jäävad selja taha

Kaks kuud tagasi 20. sünnipäeva tähistav Aron on vormel-2 sarjas oma debüüthooajal pjedestaalile jõudnud kõigil kolmel seni toimunud etapil, kui oli Bahreinis põhisõidus kolmas, Saudi Araabias sprindis teine ja viimati Melbourne'is põhisõidus samuti teine. Hooaja kokkuvõttes on eestlane 47 punktiga teisel kohal, jäädes alla vaid 62 punkti kogunud Zane Maloneyle.

"Minu arust on kõige tähtsam omadus vaimne tugevus ja kohanemisvõimekus. Motosport on väga erinev sport teistest aladest, sest seal on väga vähe aega, kus sa reaalselt seda sporti teed," rääkis Aron. "Meie nädalavahetus koosneb trennist, mis on 50 minutit, selle jooksul teeme umbes neli ringi. Sealt lähme otse kvalifikatsiooni, kus saad umbes kaks kuni neli ringi ja sealt otse edasi kahte sõitu. Sellist pidevat päevast-päeva treenimist ei ole."

Mullu sõitis Aron vormel-3 sarjas, kus teenis hooaja jooksul ühe etapivõidu ja jõudis veel kolmel korral pjedestaalile, lõpetades hooaja kokkuvõttes kolmandal kohal. Debüüdi F2-s tegi ta novembris Tridenti eest, novembri lõpus liitus vormel-2 sarjas sõitva meeskonnaga Hitech Pulse-Eight. Eelnevalt on Aron keeranud ka vormel-4 rooli.

"Iga autoga läheb asi järjest keerulisemaks, F2-s tuleb palju nišše juurde võrreldes F3-ga. Mängu tulevad erinevad rehvisegud: kuni vormel-kolmeni sõidad kogu nädalavahetuse samade rehvidega, neid on mitu jooksu, aga rehvisegu - näiteks kõva või pehme - on sama. F2-s tulevad erinevad segud, süsinikpidurid, kiiremad mootorid, rohkem aerodünaamikat, boksipeatused," selgitas Aron.

Noor vormelipiloot rääkis "Ringvaates", et masinas istudes on ta tõelist hirmu elu jooksul tundnud kaks korda, üks neist vahetult enne Hitechiga liitumist Macaus, kui tema masin süttis põhisõidul põlema. "Armastus selle spordi vastu on ikkagi nii suur, et need kartused jäävad selja taha. Nendest kahest korrast, kui kogu elu jooksul olen mõelnud, et nüüd oli natuke hirmus, oli üks tol nädalavahetusel Macaus, aga mitte siis kui õnnetus juhtus, sest siis ei saa nagunii midagi aru. Esimene kord, kui sel rajal trenni tegin ja esimene kord, kui seal kiiresti sõitsin, mõtlesin esimest korda, et vau, see on natuke hirmus!"

Aron kinnitas "Ringvaates", et iga noor sportlane, kes tegeleb motospordiga, mõtleb ka kuningliku võistlussarja ehk vormel-1 peale. "See on motospordi tipp, eks iga sportlane tahab tippu jõuda ja nii ka mina. Need F2, F3, F4 sarjad, mida ma varem sõitnud olen, ongi rajatud selleks, et arendada noori sõitjaid. Autod lähevad järjest kiiremaks, kogu sari muutub järjest F1-le sarnasemaks. Muidugi see on minu eesmärk. Nüüd olen juba olukorras, kus sõidan F2-s, mul on väga hea hooaja algus olnud. Kunagi ei tea, mis võimalus võib tulla. Et seda võimalust mitte käest lasta, proovin muidugi olla vormel-1-ga nii kursis kui võimalik," sõnas Aron.

Kuula ka Vikerraadio saate "Spordipühapäev" lugu Aroniga: