Läbi valu mänginud Nadal ei ole Austraalia lahtistel osalemises kindel

Nadal naasis pärast pikka vigastuspausi väljakule ning pääses Brisbane'is ATP 250 kategooria turniiril veerandfinaali, kuid jättis kohaliku Jordan Thompsoni vastu ära kasutamata kolm matšpalli. Lõpuks pidi ta Thompsoni 5:7, 7:6 (6), 6:3 paremust tunnistama.

Pettumustvalmistava kaotuse tegi veel halvemaks see, et 37-aastane hispaanlane pidi otsustavas setis puusa tõttu arstiabi saama. "Pean vaatama, kuidas ennast homme hommikul tunnen," sõnas Nadal pärast matši. "Räägin ettevaatlikult, sest tean, et pärast aastat on kehal keeruline kõige kõrgemal tasemel mängima hakata."

"Kui asjad lähevad keeruliseks, siis sa ei tea, kuidas su keha reageerib. Pean olema selles osas avatud, midagi ei ole minu jaoks praegu muutunud. See, kuidas mängule vastu läksin, ei erinenud tavalisest üldse. Pean kõike aktsepteerima," lisas ta.

Nadal tuli vigastupausilt tagasi lootusega osaleda Austraalia lahtistel, kuid tõdes reedel, et ei ole selles enam nii kindel. "See on alles algus ja ma ei ole pikka aega sellisel turniiril mänginud. Loodan, et saan järgmisel nädalal trenni teha ja Melbourne'is (Austraalia lahtistel - toim) mängida," ütles ta.

"Ausalt öeldes ei ole ma milleski praegu 100 protsenti kindel," sõnas Nadal.

Samas ütles ta, et praegune vigastus ei tundu niivõrd hull. "See on sarnases kohas, kus eelmise aasta vigastus, aga natuke erinev. Eelmine aasta tundsin kõõlust, nüüd tunnen, et lihas on väsinud," ütles Nadal. "Eelmisel aastal tundsin kohe, et midagi drastilist on juhtunud. Täna ei tundnud ma midagi."

"Ideaalses maailmas on lihas lihtsalt pärast mitut päeva ja rasket matši ülekoormatud. See oleks ideaalne ja midagi, mis teadsime, et võib juhtuda. Seepärast ongi mu eesmärk järgmistel kuudel palju võistelda," lisas legendaarne mängija. "Kui asi on selles, on kõik täiuslik."

Austraalia lahtised saavad alguse 14. jaanuaril. Nadal on hooaja esimesel slämmiturniiril võidutsenud kahel korral - 2009. ja 2022. aastal.