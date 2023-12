Pahvid kaotuse järel: läheme koju, vaatame mängu uuesti üle!

Korvpalli Eesti-Läti liigas pidi Keila reedel kodupubliku ees tunnistama Rapla 86:75 paremust. Isa-poja tandem Peep ja Margus Pahv rääkis ERR-ile, et kodus on mängu järel arutamist küllaga.

"Rapla oli korvi all parem. Kuigi meil oli mingi ettekujutus, et võiksime seal ise tugevamad olla, siis nad lõhkusid meid seal ära, me ei saanud hakkama. Otsustavatel hetkedel võtsid nad ründelaudu ja nii läks," rääkis Keila peatreener Peep Pahv. "Mängisime teisipäeval Tartus, suutsime mingid oma asjad korralikult ära teha, täna nendes asjades jälle kõrbesime. See käib üles-alla. Graafik on väga tihe, on hea õppimisaasta," lisas ta.

"Klassiga mehed peavad rünnakud ära tegema, selleks on need põhimehed olemas. Atmosfäärist ka: kui on selline atmosfäär loodud, ei taha seda ära kaotada. Kui me võite ei saa, on seda raske hoida," rääkis peatreeneri poeg Margus Pahv. "Kui me ei teeks lihtsaid vigu, võiksime normaalselt mängida ja oleme ka tõestanud, et võime tugevate klubidega mängida."

Kolm viimast mängu kaotanud Keila läheb teisipäeval Tšehhis Põhja-Euroopa korvpalliliiga ENBL-i raames vastamisi Brnoga. Juba reedel võõrustatakse Eesti-Läti liigas Viimsit.

"Tšehhi mäng on oluline, kindlasti tahaks seal võidu ära võtta, et seal ka play-off'i lootus säilitada," kinnitas Peep Pahv. "Meil on võimalused olemas, aga tempo läheb tihedaks: pühapäeva varahommikul sõidame ära, teisipäeva hilisõhtul jõuame tagasi ja reedel on siin jälle mäng. Nuriseda pole midagi, tuleb ära teha."

Poeg Margus viskas reedel 18 mänguminutiga kaheksa punkti ja andis kolm resultatiivset söötu. Kas kehvema partii järel saab mängija kodus isalt pragada ka? "Kodus on ikka palju arutamist, mitte ainult oma teemadel, vaid kogu võistkonna teemadel. Ma ei ütleks, et see on pragamine, see on tugev analüüs!"

"Oleme nii kaua koos mänginud, et see enam erilist probleemi ei tekita. Mängu ajal vaatad, kuidas tunnetus on. Individuaalselt võttes oli rünnakul okei, kaitses tulid mingid apsud sisse. Läheme koju, vaatame mängu uuesti üle," naeris Peep Pahv.