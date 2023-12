Nõmm sai Raplaga debüütvõidu: mängijad on hakanud nõudmistest aru saama

Nõmme sõnul tõi Raplale võidu kõva tahtmine. "Mängijad on hakanud aru saama minu nõudmistest. Oli palju asju, mis ka valesti läksid, aga ka palju asju, mis läksid hästi. Näitasime, et tõesti tahtsime võitu ja võitlesime lõpuni," rääkis ta mängu järel ERR-ile.

Rapla hoidis reedeses mängus stabiilselt kümne- ja enamapunktilist vahet, kuigi Keila jõudis teisel poolajal ka kuue punkti kaugusele. Obrad Tomic viskas Rapla kasuks 20 punkti ja võttis üheksa lauapalli, Martin Paasoja lisas 15 ning Malik Pope 13 punkti. "Kogenud mängijad tunnetasid täna ära, kuna mida teha. Oli hetki kui tundus, et võib hakata ära minema, aga kogenud mängijad tõid meid tagasi ree peale," kinnitas Nõmm.

Eelmisel nädalal Rapla juhendajaks saanud endine Kalev/Cramo abitreener Nõmm sai meeskonnaga suure hulga Raplast kohale sõitnud külalisfännide ees oma debüütvõidu, järgmise kohtumise peab Rapla juba TalTechi vastu, kelle peatreeneriks on Nõmme vend Alar Varrak.

"Sama raskelt läheb edasi, ma arvan, et mängijatel oli seda võitu kindlasti vaja, et tekiks mänguplaani usk. Kaitses tuli eksimusi sisse, aga vähemalt olime agressiivsed ja selle pealt tuli üks hetk kuus punkti järjest nii, et Keila ei saanud palli ülegi tuua."

"Väga kihvt atmosfäär oli! Inimestele seda asja tehaksegi ja tore, et see korda läheb. Kui nad juba siin sellist möllu tegid, siis loodame, et kodus on veel suurem. Venda ma näen jõululauas ka, see nii suur sündmus pole," sõnas Nõmm.