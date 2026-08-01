Eesti-Läti korvpalliliiga küsib sponsorilt miljonit: vastu saab ka

Eesti klubidest jätkavad sarjas Tartu Ülikool Maks & Moorits, Bigbank/Kalev, TalTech/Alexela, Pärnu ja Viimsi, Keila Korvpallikool ja Keila Basket. Tiitlikaitsja on lätlaste Valmiera, kes alistas kevadises finaalis Tartu meeskonna viimase koduplatsi.

Eelmisel hooajal käis mängudel mõlema riigi saalides kokku üle 130 000 pealtvaajata ehk kesmiselt elas mängudele kaasa 650 korvpallisõpra. "Fakt on see, et peame pakkuma publikule peale hea mängu ka mõnusat viibimist. Ei saa mängida saalides, kus pole olmet piisavalt. Eks seda jälgime tõsiselt," ütles Eesti korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili ERR-i spordisaate stuudios. "Nagu ikka, väikeses Eesti riigis tuleb apsakaid sisse. Tunnistame neid ja proovime paremini."

"Liiga on atraktiivne. Ajalooliselt, kui Eesti meeskonnad mängivad omavahel, on publikuhuvi suurem. Nüüd algab üheksas hooaeg, siis ka Läti meeskonnad hakkavad publikule koduseks saama. Meie kui alaliitude ülesanne on sinna veel intriigi sisse kirjutada, seda Eesti-Läti rivaliteeti. Ma ei näe ühtegi põhjust tänase korvpallibuumi kõrval, et eesootav klubihooaeg meil kuskil numbrites miinusmärke näitab," rääkis Kiili.

Liiga jätkumise osas on kokkulepe lõunanaabritega olemas kolmeks järgnevaks hooajaks, kuid hasartmängufirma Optibet enam nimisponsorina ei jätka. "Meie peasponsor liigal on suurusjärgus üks miljonit eurot," sõnas Kiili.

"See ei ole andmine, vastu saab ka. Seda ei taha, et see oleks andmine, see aeg on möödas. Sport Eestis on teatud valdkondades ikkagi äri maitsega. Raha sisse pannes on selged võimalused see raha tagasi teenida," lisas ta.