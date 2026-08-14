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Vittozzi otsustas karjääri jätkata uue naiskonna treeneri käe all

Laskesuusatamine
Lisa Vittozzi
Lisa Vittozzi Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Laskesuusatamine

Itaalia laskesuusatamise olümpiavõitja Lisa Vittozzi otsustas karjääri jätkata ning valmistub uueks hooajaks koos Itaalia naiskonnaga. Koondise peatreeneriks sai norralane Egil Gjelland, kes toob meeskonda senisest erineva lähenemise.

Pärast Milano-Cortina olümpiamänge kaalus Vittozzi pikalt, kas tippspordis edasi võistelda. Kodustel mängudel ajaloolise olümpiakulla võitnud 31-aastane itaallanna otsustas lõpuks sportlaskarjääriga edasi minna.

"Olen ikka veel siin, sest arvan, et saan laskesuusatamisele ja endale veel midagi anda. Motivatsioon on endiselt olemas," ütles Vittozzi.

Eelmisel hooajal treenis Vittozzi suuresti omaette, kuid nüüd on ta taas koondisega liitunud. Tema sõnul on grupis treenimise juurde naasmine olnud positiivne, sest kogu vastutus ei lasu enam ainult tema õlul.

"Tunnen end osana grupist ja see on tõesti tore," sõnas Vittozzi.

Itaalia naiskonna uus peatreener on 2002. aasta olümpiavõitja Gjelland. Norralane on oma karjääri jooksul töötanud mitme tipptasemel koondisega ning tema lähenemine erineb sellest, millega Itaalia sportlased viimastel aastatel harjunud on.

"Egil on toonud kaasa teistsuguse lähenemise, kui oleme viimastel aastatel Itaalias harjunud. Veidi teistsuguse vaatenurga asjadele, mis minu arvates võiks olla just see, mida me otsisime, et talvel see lisasamm teha," rääkis koondise treener Edoardo Mezzaro.

Vittozzi sõnul on uus peatreener talle meeldima hakanud. "Mulle meeldivad uued väljakutsed. Sain Egiliga kohe hästi läbi ja tema lähenemine erineb sellest, millega oleme harjunud," ütles ta.

Koondises on Vittozzi kõrval nooremad sportlased Hannah Auchentaller, Rebecca Passler ja Martina Trabucchi. Auchentalleri sõnul on uus koosseis ja treenerite vahetus toonud kaasa positiivse energia.

"Meil vedas väga ja leidsime kohe temaga klapi. Meeskond töötab ja koostöö toimib. On palju lõbu, aga kui on aeg tööle hakata, siis töötame ilma vabandusteta," sõnas Auchentaller.

Itaallased peavad oluliseks ka tasakaalu raske töö ja puhkuse vahel. Pärast intensiivseid treeninguid veedetakse koos aega, mängitakse lauajalgpalli ja lauamänge ning nauditakse ühiseid õhtuid.

Vittozzi sõnul on just meeskonna juurde naasmine muutnud tema jaoks uue hooaja eel treenimise nauditavamaks. "Ma tahan lihtsalt lõbutseda tehes seda, mida ma oskan teha, ja loomulikult ei meeldi mulle teiseks jääda, seega jätkan proovimist," ütles ta.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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