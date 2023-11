Verstappen Las Vegase GP-st: tundsin end avatseremoonial klounina

Tänavune vormel-1 MM-sarja hooaeg on jõudnud eelviimase etapini ning esmakordselt rändab vormelisari Las Vegasesse, kus peeti neljapäeval suurejooneline avatseremoonia. Max Verstappen (Red Bull) ütles, et uus võõrustajalinn talle erilisi elamusi ei paku ning Vegasega kaasnev melu ei ole talle.

Neljapäeval peeti Las Vegases suurejooneline avatseremoonia, kus käisid laval mitmed maailmakuulsad artistid nagu Kylie Minogue, Thirty Seconds to Mars ja Journey. Esituse tegid ka Blue Man Group ning Cirque du Soleil. Lõpuks esitleti ka vormelipiloote.

Tänavu kolmanda individuaalse maailmameistritiitli kindlustanud Max Verstappen ütles avatseremoonia järel, et ta Las Vegasega kaasnevast melust väga palju ei arva. "Minu poolest võiks kõik need asjad vahele jääda. Sa lihtsalt seisad seal, tunned ennast nagu kloun," ütles hollandlane.

"[MM-sari] teenib raha ikka, meeldigu see mulle või ei. Aga ma ei hakka midagi võltsima. Mõnele inimesele meeldib see šõu rohkem, mulle ei meeldi see üldse. Ma kasvasin üles jälgides seda, mis raja peal toimub. Mulle meeldib Vegases olla, aga mitte nii väga võidusõidu jaoks," lisas Verstappen. "Aga ma teeksin omanikuna sama - ei kuulaks piloote."

Las Vegase GP läbitakse ajutisel rajal, mis on üles seatud linna põhitänavale. Verstappen ütles, et tänavarajad ei ole samuti tema eelistus. "[Rada] ei ole väga huvitav. Ausalt öeldes ei ole siin piisavalt kurve. Aga minu jaoks polegi tänavatel sõitmine põnev, eriti nende uute autodega. Need on lihtsalt liiga rasked," sõnas hollandlane. "Mööda Stripi on muidugi lahe sõita, aga rada ise ei ole põnev. F1 on märksa huvitavam, kui sul on rohkem kiireid kurve."

Kahekordne maailmameister Fernando Alonso (Aston Martin) ütles, et Las Vegase poolt tehtud investeering väärib ka suurejoonelisemat esitlust. Alonso ei pidanud aga tihedat graafikut ning rohket rändamist suureks probleemiks. "See on karm sport. See ei olegi jalgpall," sõnas hispaanlane.

Lisaks on piloodid kritiseerinud GP ajakava, mille järgi peetakse võistlussõit kohaliku aja järgi laupäeval (Eesti aja järgi pühapäeval kell 8.00). Treeningsõitudega alustatakse Eesti aja järgi reede varahommikul.