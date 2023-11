Latvala Jaapani ralli eel: meie sõitjad võivad vabalt rünnata

Autoralli MM-sari lõpeb sel nädalal Jaapanis ning juba tootjate ja sõitjate seas MM-tiitli kindlustanud Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala ütles, et kõik neli Toyota sõitjat on saanud rohelise tule rallivõitu sihtida.

Toyota kindlustas tootjate seas võidu juba septembri lõpus Tšiilis, sõitjate seas kindlustas 23-aastane Kalle Rovanperä MM-tiitli eelmisel etapil Kesk-Euroopas. Eduka hooaja teinud Toyota tiimipealik Latvala ütles, et hooaja viimase ralli eel ühelegi sõitjale piiranguid ei seata.

"Meil on neli sõitjat ja nad ei pea enam üldarvestuse peale mõtlema, seega nad võivad kõik vabalt rünnata ja võitu jahtida," ütles tiimipealik. "Eelmisel aastal saime Takamoto (Katsuta - toim) poodiumile, mis oli väga tore, aga sel korral on kõik motiveeritud."

Kalle Rovanperä läheb teist aastat järjest Jaapanisse maailmameistrina, kuid soovib sel aastal parema esituse teha. Mullu sõitis ta laupäevase võistluspäeva avakatsel vastu kaljunukki ning pidi selle tulemusena vahetama paremat esirehvi, jäädes ralli lõpuks üldarvestuses 12.

"Jaapani ralli katsed on väga keerulised ja teed ei sobi mulle nii hästi kui teistel asfaldirallidel. Eelmine aasta ei olnud meil kuigi hea ralli, aga tahan sel aastal kindlasti paremini sõita," ütles soomlane. "See on meeskonna jaoks koduralli ja me kõik tahame head tulemust."

Kui hooaja võitja on juba otsustanud, siis võitlus teise koha nimel tuleb märksa huvitavam. Teist kohta hoiab hooaja viimase ralli eel Kesk-Euroopas katkestama pidanud Elfyn Evans (Toyota), kuid temast vaid seitsme punkti kaugusele jääb Hyundai mees Thierry Neuville. Neljandal kohal on Ott Tänak (M-Sport), kes jääb Neuville'ist 22 punkti kaugusele.

Jaapani ralli testikatse sõidetakse Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva, esimene kiiruskatse on kavas neljapäeval kell 12.05. ERR-i spordiportaal vahendab võistluse käiku ralliblogis.