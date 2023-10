Swiatek toibus keerulisest algusest, Gauff loovutas Jabeurile ühe geimi

Maailma edetabelis kuuendal kohal olev tšehhitar läks kolme servimurde toel avasetis 5:2 juhtima, aga poolatar leidis siis oma mängu, võitis ülejäänud mängu 12 geimist 11 ning ka avaseti kiire lõppmängu ehk kogu kohtumise tunni ja 40 minutiga 7:6 (3), 6:0.

Swiatek võitis oma esimeselt servilt 61 protsenti mängitud punktidest, Vondroušova 45. Endine esireket sooritas kohtumise jooksul 19 äralööki ja tegi 22 lihtviga, tšehhitarile läks kirja vaid kuus äralööki ja 23 lihtviga.

"Ma ei tunne tegelikult, et ma mängisin matši alguses kehvasti. Tegin lihtsalt otsustavatel löökidel vigu. Teadsin, et mul oli parandamisruumi, aga et ma ei pea palju muutma. Tahtsin lihtsalt olla täpsem ja kindlam, mitte riskeerima," rääkis Swiatek mängu järel.

Mullu oma aastalõputurniiri debüüdil kõik kuus mängu kaotanud ameeriklanna Coco Gauff alustas tänavu Cancunis võimsalt, kui alistas tuneeslanna Ons Jabeuri 6:0, 6:1. Maailma kolmas reket on tänavu võitnud 50 mängu, millest kaheksa on maailma edetabelis esikümnes oleva mängija vastu. Viimati võitis teismeline mängija WTA turniiril 50 või enam matši aastal 2009, kui sellega sai hakkama Caroline Wozniacki.

Gauff vajas avasetis 3:0 edu haaramiseks kõigest seitset minutit, kogu 59 minutit kestnud matši jooksul jäi tema arvele 16 äralööki ja 15 lihtviga (Jabeuril viis äralööki, 27 lihtviga). Teise seti alguses toimus ka lühike vihmapaus, millelt naastes saigi Jabeur tabloole oma mängu ainsa geimivõidu.

"Ons on väga hea mängija ja ma ei tundnud kohtumise jooksul ennast üldse kindlalt, kuigi lõpptulemus seda ei näita," sõnas ameeriklanna. "Mul on lihtsalt hea meel, et sain lõpuks aastalõputurniiril võidu kirja."

Eesti aja järgi teisipäeva hilisõhtul kohtuvad Cancunis Arina Sabalenka - Jessica Pegula, uue päeva esimestel tundidel mängivad Jelena Rõbakina - Maria Sakkari.