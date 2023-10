Serviti ja Viljandi kaotasid eurosarjas kodumängu

Esimese poolaja viie väravaga kaotanud Serviti hoidis teisel poolajal mitut puhke vahe ühe-kahe värava peal, aga viigiseisuni kordagi ei jõudnud.

Jürgen Rooba ja Stanislav Holodjuk viskasid kuus väravat, Alfred Timmo lisas viis tabamust. Islandi klubi eest viskasid viis väravat neli erinevat mängijat.

Viljandi HC sai palju selgema kaotuse kodus Sloveenia klubilt MRK Krka, jäädes alla skooriga 23:32 (15:14).

Erinevalt Servitist õnnestus Viljandi avapoolaeg isegi võita, kuid seejärel kaldus vaekauss külaliste kasuks, kes tegi teisel poolajal ühe nelja- ja ühe isegi kuueväravalise spurdi.

Hendrik Koks viskas Viljandi kasuks kuus ja Aleksander Pertelson neli väravat. Krka paremad olid seitsme tabamusega Vojislav Vukic ja Marko Nikolic.

"Eks esimene poolaeg saime ilusti nende üks-ühega hakkama, kaitse enam-vähem pidas, jooksime ise lihtsaid kiireid, aga teisel poolajal väsis meie rünnak täiesti ära," lausus Koks ERR-ile. "Oli näha, et lagunesime täiesti ära. Samamoodi nii kaitses kui ka rünnakul."

"Kohe näha, et nad on stabiilsemad. Füüsiliselt tugevad ja mängivad hästi teravat käsipalli. Meil on võib-olla rohkem tagant viskajad, aga neil on mäng hästi üks-ühele üles ehitatud."

Edasipääseja selgub kahe mängu summas. Turniiri avaringiga piirdusid teised Eesti klubid HC Tallinn ja Mistra.

"Mõlemad võistkonnad teadsid, mida vastased teevad," lisas peatreener Marko Koks. "Aga meie tegime lõpuks seda, mida oleme kogu aeg harjunud tegema. Meil on vaja juurde panna. Kõik need üks-üks olukorrad, kiiruse pealt olukorrad ja lahendamised."

"Kaitses samamoodi, peame taktikaliselt kõik asjad filigraanselt ära. Mängime küll nende koduväljakul, aga endasse tuleb uskuda ja kui ei muud, siis võidu peale tahaks ikkagi mängida."