Väsimusega võidelnud Lõiv sai OM-punkte silmas pidades kaks tähtsat võitu

Salamina saarel peetakse sellel nädalal ühel ja samal rajal kokku kolm esimese kategooria võidusõitu. Janika Lõiv on võitnud esimesed kaks, kolmas ootab ees pühapäeval, vahendab EJL.ee. Kolmapäeval peetud seitsmendal Epic Race võistlusel pälvis Lõiv esikoha ajaga 1:29.20. Teisena lõpetas sakslanna Leonie Daubermann (1:30.50) ja kolmandana poolatar Paula Gorycka (1:32.56). Neljapäeval korraldatud kaheksandal Epic Race võistlusel sai eestlanna võidu ajaga 1:28.31. Teise koha teenis taas sakslanna Daubermann (1:29.33) ja kolmandana lõpetas šveitslanna Seraina Leugger (1:30.27).

"Peale Kanada MK-etappi reisisin esmaspäeval tagasi Euroopasse Hollandisse ning sealt otsustasime teisipäeval edasi sõita Kreekasse. Teadsin, et peale nii pikka reisi ei saa enesetunne kõige parem olla, sest magasin kahe päeva peale kokku viis tundi ning lisaks olid mul ühel ööl väga tugevad kõhuvalud, mistõttu tundsin end eriti tühjana. Samas pidin olümpiapunktide pärast end kokku võtma ja starti minnes üritasin unustada kõik ning lihtsalt pea maas kannatada," rääkis Lõiv.

"Üsna veider on sellise väsimusega sõita. Laskumistel pilt peaaegu seisab ja endalgi on kummaline, kui kõik möödub aegluubis," jätkas Lõiv. "Samas rada on tehniliselt lihtne ja saab isegi nautida. Siin on üsna sarnane pinnas, maastik ja ilm nagu Hispaanias harjunud olen, seega on väga kodune tunne. Nii esimesel kui teisel päeval läksin sõitu juhtima kohe alguses ja lihtsalt hoidsin enda tempot. Vahe tagumiste tüdrukutega aina kasvas ja kasvas. Seega sain viimase ehk kuuenda ringi juba natuke kergemalt võtta."

"Ainus mure on see, et rajal on palju prahti. Seega sain esimese päeva sõidul rehvi sisse korraliku naela. Kolmandal ringil kuulsin pauku, aga kuna rehvist tuli välja väga vähe õhku, siis jätkasin sõitu kuni lõpuni selle rehviga. Võib vist öelda, et oli õnne ka," lisas Lõiv.