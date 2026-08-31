Lõiv võitles end MM-il streikiva käiguvahetaja kiuste esimese 20 hulka

Maailmameistriks tuli kindla eduga šveitslanna Sina Frei (1:27.50). Hõbemedali sai kaela itaallanna Martina Berta (+1.07) ja pronksmedali šveitslanna Nicole Koller (+1.07). Lõiv jäi võitjast viie minuti ja 44 sekundi kaugusele.

"Start läks väga kenasti ja tulin stardiringilt vaid 20-sekundilise kaotusega liidrile. Esimesed ringid proovisin pigem natuke tagasihoidlikumalt võtta, sest ilm oli kuum ja teadsin, et sõit tuleb pikem. Enesetunne oli hea ja sõitsin tõusvas tempos. Esikümne koht oli käega katsutav," rääkis Lõiv.

"Kolmanda ringi ajal tundsin, et käigud on kuidagi uimased. Kord vahetavad, kord mitte. Kuni hetkeni kui enam üldse ei vahetunud," jätkas Lõiv. "Õudusunenägu oli neid 15-20-protsendilisi tõuse üles sõita ühe käiguga. Pisar tuli silma, kui surusin end läbi valu mäest üles."

"Seejärel tuli päästev tehniline punkt, kus võtsin korraks aku tagant ära ja panin tagasi. Vahetaja hakkas uuesti tööle," kirjeldas Lõiv. "Samal ajal möödus minust korraga kolm-neli ratturit ja tuju langes. Sain aru, et jalad on sellest ühest ajuvabast ringist väsinud. Edasi sõitsin omas rütmis. Jalad kiskusid krampi ning ma ei suutnud end fokusseerida ja positiivseid mõtteid mõelda. Lihtsalt tahtsin, et finiš tuleks kiiremini."

Kuni 23-aastaste naiste konkurentsis oli parim itaallanna Valentina Corvi (1:19.34). Mairit Kaarjärv lõpetas võistluse 51. ja Maribel Rannala 53. kohal. Sama vanade noormeeste klassis võitis prantslane Nael Rouffiac (1:17.20). Matthias Mõttus finišeeris 58. positsioonil.