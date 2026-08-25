Prantsusmaa MK-etapi eel haigestunud Lõiv sai olümpiakrossis 22. koha

Seitsmeringilisel võistlusel lõpetas esimesena šveitslanna Sina Frei (Specialized Factory Raving; 1:22.48), jättes kahe sekundiga selja taha valitseva maailmameistri Jenny Rissvedsi (Canyon XC Racing) ja 30 sekundiga ameeriklanna Savilia Blunki (Decathlon Ford Racing Team), vahendab ejl.ee.

MK-etapi eel haigusega võidelnud Lõiv jäi parimast viie minuti ja 59 sekundi kaugusele, mis andis talle 22. koha.

"Les Getsi rada on mulle tegelikult alati väga meeldinud. Pikad ja avatud tõusud ja mõõdukalt tehnilised laskumised, mis sobivad ideaalselt minu sõitja profiiliga, kuid sel korral oli see kannatus algusest lõpuni," rääkis Lõiv.

"Tervis ei ole taastunud ja juba esimesel ringil pidin vaimselt end kõvasti kokku võtma. Samuti jäi prantslanna Loana minu tagarattasse pedaaliga kinni ja nii leidsingi end üsna rivi lõpust peale stardiringi. Sealt edasi polnud enam midagi mõelda. Tuli lihtsalt vajutada nii palju kui oli. Üritasin enda pea välja lülitada ja lihtsalt sõita."

"Kahel viimasel ringil jõin ja sõin liiga vähe ning tundus, et seetõttu tempo langes. Samas suutsin end ikka nii palju kokku võtta et 22. kohaga sellelt MK-lt ära tulla," jätkas ta.

Kuni 23-aastaste naiste seas võidutses itaallanna Valentina Corvi (Canyon XC Racing; 1:14.16). Maribel Rannala sai 61. ja Mairit Kaarjärv 62. koha. Sama vanade noormeeste hulgas läks võit Taani, kui parim oli Heby Gustav Pedersen (Wilier-Vittoria Factory Team; 1:11.53). Matthias Mõttus finišeeris 81. positsioonil.

Sel nädalal ootab maastikurattureid ees maailmameistrivõistlused Itaalias. Eesti koondisesse kuuluvad Janika Lõiv, Mairit Kaarjärv, Maribel Rannala, Loore Lemloch, Matthias Mõttus, Mihkel Arro, Marten Konga ja Herlen Kajo.