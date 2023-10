Lõiv OM-piletist: suur töö on juba tehtud, aga veel hõisata ei tasu

Valitsev Eesti meister saavutas eelmisel nädalal Kreekas Salamina saarel peetud olümpiakrossi võistlusel kolm esikohta. Kas nüüd võib öelda, et eestlannal on Pariisi olümpiale pääsemiseks vajalikud punktid koos?

"Mul läks väga hästi, sest reis oli väga pikk, tulime Kanadast ja läksime otse Kreekasse. Tegelikult polnud mu enesetunne seal parim, aga sain sealt maksimumpunktid, mis on Eesti naiskonnale olümpiareitingus väga olulised," tõdes Lõiv intervjuus ERR-ile. "Mina olen alati natuke rohkem murelik ja üritan anda endast parimat. Enne olümpiareitingu lukku minemist maikuus hõisata ei tasu: kõik on võimalik ja tehtav, aga tuleb veel pingutada."

"Suur töö on juba olümpiapileti nimel tehtud, uuel hooajal on kindlasti vaja osa võtta kahest Brasiilias toimuvast MK-etapist. See võib olukorda palju muuta, mistõttu pean mai lõpuni püsima vigastusteta. Sel hooajal olen palju olümpiapunktide nimel võistelnud ja suutnud eelmise aasta ebaõnne ümber pöörata," lisas Lõiv.

Sel hooajal on 33-aastane Lõiv osalenud juba 40 võistlusel ning noppinud kokku kümme võitu. Maailma edetabelis on 1335 punkti kogunud eestlanna 16. kohal. "Mulle endale tundub, et hooaeg on lõputu, olen peaaegu igal nädalavahetusel võistelnud. See kogus ei ole päris tavaline, uuel hooajal näen, et fookus oleks mõnel olulisemal võistlusel - näiteks Pariisi olümpial," tõdes ta.

2021. aasta lõpus Prantsusmaa tiimiga KMC Orbea oma karjääri esimese profilepingu sõlminud Lõiv lõi tänavu kaheks aastaks käed Hollandi võistkonnaga KMC MTB Racing Team. "Tiim on väga toetav, nad näevad ette, et käin MK-etappidel. Ülejäänud võistlused saan ise valida. Seetõttu olen hooaja alguses enamikud võistlused teinud Hispaanias, sest see on kodule lähemal. Sellel hooajal on natuke ebaõnne olnud rattaga, olen peaaegu kõik võistlused teinud nii, et ma pole päris rahul olnud ratta sätetega või mõne jupiga. Loodan, et saan seda uuel hooajal paremaks ja läbi selle ka tulemusi parandada," iseloomustas Lõiv.

Eelmisel kuul osales Lõiv Prantsusmaal ka Pariisi OM-i testvõistlusel, kus maastikurattureid said piiluda, mis neid tuleval aastal ees ootab. Lõivul - nagu ka mitmel konkurendil - lõhkes tehnilisel rajal rehv, hiljem oli tal keeruline rütmi leida ja ta sai 25. koha.

"Pariisi testvõistluse eesmärk oli sportlastele edasi anda, millised olud seal praegu on, aga see ei tähenda, et nad ei teeks seal aasta jooksul muudatusi. Seda öeldi meile seal ka kohe alguses, et ärge võtke seda nii, et rada jääb sajaprotsendiliselt samaks," selgitas Lõiv.

"Meie ülesanne ongi anda korraldajatele raja kohta tagasisidet, mida saaks parandada ja muuta, et oleks vaatajatele põnevam ja meile hästi sõidetav. Selles mõttes oli väga hea nädalavahetus, et saime rajal sõita nii vihmaga, poolkuivades kui täiesti kuivades tingimustes. See oli väga oluline. Rada ise on nagu olümpiarajad ikka - ehitatud täiesti nullist. Mina ei ole väga selliste radade fänn, mulle meeldivad rohkem looduslikud rajad. On väga palju kruusateed, kus on ilmselt eelis suurematel tüdrukutel, sest seal on rohkem jõuga vajutamist ning on mõned tehnilised kohad, kus võib rehvi lõhkuda," rääkis eestlanna.