Lõiv leidis sõidukindluse mudase Austria MK-etapi teises pooles

Valitsev maailmameister Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) vahetas esimese kahe etapi teised kohad sel korral kindla võidu vastu, pälvides äärmiselt mudastes ja libedates oludes esimese koha ajaga 1:25.29. Hollandlanna Puck Pieterse (Alpecin-Premier Tech) kaotas rootslannale 56 sekundiga ja šveitslanna Alessandra Keller (Thömus Maxon) ühe minuti ja 14 sekundiga, vahendab ejl.ee.

Võistlus algas paduvihmas, ent lõppes päikesepaistel. 29. kohal finišeerinud Lõiv jäi võitjast üheksa minuti ja kolme sekundi kaugusele.

"Võistluskeskuses sadas tegelikult vihma peaaegu terve nädala, sestap oli rada paksult porine ja seetõttu ei läinud ma ühel päeval isegi rajatrenni," rääkis Lõiv. "Võistluspäevaks ootasin natuke paremaid tingimusi, aga tegelikult hakkas ka enne starti korralikult sadama. Seega oli teada, et tuleb väga libe sõit."

"Esimesel kolmel ringil oli rajal ikka väga suur segadus," jätkas Lõiv. "Olin ise ebakindel ja kukkusin mitu korda. Tüdrukud mu ümber tegid samuti palju vigu ja kukkusid. Tundus, et kõigil oli käsil lihtsalt ellujäämine. Sõidu teisel poolel läks tunne paremaks, kui sain oma rütmi kätte. Mäest üles püüdsin järjest ees olevaid sõitjaid kinni ja laskumised sõitsin puhtalt. Viimaste ringide ajad olid tugevad ja see annab kindlust, et mulle sobivamates oludes olen võimeline sõitma kõrgemaid kohti."

MK-sarja olümpiakrossi neljas etapp ootab ees juba sellel nädalavahetusel Šveitsis Lenzerheides.