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Viimsi peatreener Lips: meie eesmärgid on kõrgemad kui viimastel aastatel

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Viimsi korvpallimeeskond andis Eesti-Läti liigas valitsevale meistrile Valmierale kõva lahingu, kuid pidi otsustavatel hetkedele siiski Läti klubi paremust tunnistama.

Kui hooaja kahes esimeses kodumängus jäi Viimsi meeskond enam kui 20 punktiga alla Bigbank/Kalevile ja TalTech/Alexelale, siis pühapäeval mängiti mullu Eesti-Läti liiga võitnud Valmiera vastu kui võrdne võrdsega viimaste minutiteni välja. Viimsi läks poolajaks ette 47:34 ja kasvatas kolmanda veerandaja alguses eduseisu korraks ka 15 punktile, kuid esimesel poolajal vaid 30-protsendilist visketabavust näidanud külalised jäid lõpuks ikkagi peale 91:87.

"Kindlasti oli hooaja parim mäng. Võiks ju kiidusõnu anda, kui üks võit oleks all, siis võiks mängu põhjal isegi kiita," rääkis Viimsi peatreener Valdo Lips ERR-ile. "Kuigi [pühapäeval] jäi ka mingis mõttes võitluslikkuse taha lõpus, mingid lauapallid ja mingid halvad pallikaotused. Aga suures plaanis oli ikkagi rohkem kirge."

Viimsi meestest tegi suurepärase mängu 28 punkti visanud Erki Urvik, kes jõudis Eesti-Läti liigas oma punktirekordini, tabades väljakult 13 viskest kümme. Karl Gustav Jurtšenko lisas 20 punkti, visates neljandal veerandajal sisse mitu olulist kaugviset.

"Eelkõige võitlesime hästi kõvasti. Saime laua enam-vähem hästi kätte, saime sealt olukordi kiirrünnakutes. Kaitses suutsime ikkagi ka korralikult mängida. On olnud sähvatusi, aga nüüd tuleb see stabiilsus leida ja iga mäng agressiivselt mängida. Ei saa olla nii, et täna tegin 28 punkti ja siis homme on kümme punkti. Peab suutma ikka stabiilselt oma ära teha," ütles keskmängija Erki Urvik.

Viimsi särgis oli esimest korda platsil ka seni kahes trennis osalenud värske välistäiendus USA-st Mayum Buom, kelle arvele jäi 22 minutiga 13 punkti ja kaheksa lauapalli. "Nüüd meil on nagu kaks tõupuhast tsentrit koos [Gert] Suviga. Ma tahaks Jurtšenkot ja Urvikut hoida mõlemas, nii väljas kui sees ehk nii kolme sekundi alas kui ka nelja peal. Ka tänane mäng näitas, et nad saavad sellega hakkama," rääkis Lips.

"Meil on selle kolme või nelja aasta peale nüüd kõige paremini komplekteeritud võistkond ka igasuguste lülide mõttes. Meil peaksid olema kindlasti eesmärgid tulemuste mõttes ja koha mõttes kõrgemad kui eelmised kolm aastat. Seda me oleme võistkonnale öelnud, et need eesmärgid võiksid sellised olla ja peaks olema. Praegu ma ütlen, et oleme kindlasti alla võimete minu hinnangul pannud," lisas treener.

Urviku sõnul võiks Viimsi ka play-off'i pilti tungida. "Selleks tuleb ikkagi enda mäng korda saada," ütles keskmängija.

Hooaja neli esimest mängu kaotanud Viimsi kohtub järgmisena reedel kodus Ogrega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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