Verstappen: kes ei oska Red Bulli domineerimist hinnata, pole õige F1 fänn

Verstappen püstitas hiljuti sarja rekordi, võites järjest kümme sõitu. Singapuri tänavarajal seeria aga peatus, sest Red Bullid ei saanud soovitult liikuma ja esikoha teenis Carlos Sainz (Ferrari).

Enne hispaanlase kordaminekut oli Red Bull võitnud tänavu kõik etapid ja see on pannud sarjaga seotud inimesi muretsema, sest põnevuse puudumine võitja osas kahandab vaatajanumbreid ja seega sissetulekut.

Väljaanne Motorsport.com küsis Verstappenilt, kas suures pildis oli Sainzi võit Singapuris hea ja hollandlane ei noogutanud kaasa. "Ausalt öeldes on mul selle vastu null huvi," lausus ta. "Minu jaoks tähendas see lihtsalt seda, et saime lüüa. Väga selgelt. Ma ei mõtle sellele, mis on hea F1 jaoks."

"Ma ei arva, et see, mis vormel-ühes toimub, kus meie oleme teistest lihtsalt paremad, on tingimata halb. Ja kui inimesed ei oska seda hinnata, siis ei ole lihtsalt tegemist tõelise fänniga. Aga jah, nii need asjad käivad."

"Seetõttu olen ülimalt rahulik, sest me ei esinenud soovitud tasemel. Teised inimesed tegid meist paremat tööd ja loomulikult väärisid nad võitu," jätkas Verstappen. "Nad ei peaks võitma lihtsalt sellepärast, et inimesed ütlevad, et meie võidud on igavad."

Mõlemad Red Bullid jäid Singapuris juba kvalifikatsioonis esikümnest välja, aga Verstappen suutis sõiduga viiendaks kerkida. Seeria katkemine ei tundu sarja üldliidrit väga morjendavat.

"Ei mingit emotsiooni. Me ei võitnud üht võistlust. Juhtub. Enne seda võitsime kümme korda järjest. Loomulikult meeldinuks mulle ka seal võita. Aga sa tead alati, et tuleb ka nädalalõpp, kus sa ei võida, kus asjad lähevad valesti," vastas hollandlane. "Kahjuks juhtus see sel nädalal, aga me liigume edasi ja proovime taas."

Vormel-1 MM-sari jätkub sel nädalalõpul hooaja 16. etapiga Jaapanis Suzuka ringrajal. Pärast seda on kavas veel kuus osavõistlust. Hooaeg lõppeb 26. novembril Abu Dhabis.