Verstappeni etapivõit kindlustas Red Bullile teise järjestikuse MM-tiitli

Verstappen tõestas pärast pettumustvalmistavat Singapuri GP-d sel nädalavahetusel Jaapanis, et MM-sarjas ei ole paremat pilooti. Hollandlane näitas võimu vabatreeningutel, samuti oli ta kiireim kvalifikatsioonis.

Pühapäevases põhisõidus ületas hollandlane finišijoone esimesena, teiseks jäi talle 19,387 sekundiga kaotanud Lando Norris (McLaren). McLareni meeskond teenis Jaapanis aga kaks esikolmiku kohta, sest kolmandana jõudis 53 ringi järel finišisse Oscar Piastri, kes kaotas Verstappenile 36,494 sekundiga. 22-aastase Piastri jaoks on see karjääri esimene pjedestaalifiniš.

Neljandaks jäi Charles LeClerc (Ferrari; +43,988), viienda koha teenis Lewis Hamilton (Mercedes; +49,376) ja kuuenda koha sai samalt kohalt startinud Carlos Sainz Jr. (Ferrari; +50,221).

20-st startinud piloodist lõpetas sõidu 15, katkestajate seas oli muuseas viiendalt stardikohalt lähte saanud Sergio Perez (Red Bull), kes põrkas 12. ringil kokku Kevin Magnusseniga (Haas). Perez pidi kolm ringi hiljem katkestama, ühinedes seitsmendal ringil katkestanud soomlase Valtteri Bottasega (Alfa Romeo).

Sõitu ei lõpetanud veel Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) ja Logan Sargeant (Williams).

Vaatamata Perezi katkestamisele kindlustas Red Bull Verstappeni võiduga teist hooaega järjest meeskondliku MM-tiitli. Meeskond on kuus etappi enne hooaja lõppu kogunud 623 punkti, lähim konkurent on Mercedes, kes on kogunud 305 punkti. Ferrari on neist 20 punkti kaugusel.

Vormel-1 hooaeg jätkub 8. oktoobril Kataris. Verstappen ei pea seal isegi kõrget kohta saavutama, et kolmas järjestikune individuaalne MM-tiitel kindlustada.