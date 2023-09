Nigel kvalifikatsioon ähvardab Verstappeni rekordseeriale pidurit tõmmata

Sainz edestas Mercedese pilooti George Russelli 0,072 sekundiga, inglane oli omakorda Sainzi tiimikaaslasest Charles Leclercist vaid 0,007 sekundit kiirem.

Red Bulli mehed Verstappen ja Sergio Perez on nädalavahetuse jooksul kurtnud tagaosa vähese pidamise üle ning häid aegu ei näidanud laupäeval kumbki. Verstappeni parim ring ei olnud piisav, et teda teisest kvalifikatsioonisessioonist edasi viia, selle koha võttis tema eest Red Bulli sõsartiimi Alpha Tauri sõitja Liam Lawson. Perez oli Verstappeni järel 12.

"Viimane vabatreening oli juba veidi parem. Proovisime kvalifikatsiooniks seadistust muuta, aga see muutis masina ülitundlikuks, enam ei saanud suruda ning auto libises rajal ringi. See on nädalavahetus, mida unustada. Tean, et mul on olnud palju häid nädalavahetusi, aga see valmistab ikkagi pettumust," rääkis hollandlane, kes lisas, et tal ei ole ilmselt variantigi pjedestaalile jõuda.

Singapuri GP kvalifikatsiooni järjestus:

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Kevin Magnussen (Haas)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Nico Hülkenberg (Haas)

10. Liam Lawson (AlphaTauri)