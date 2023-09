Lõiv kogus Šveitsis olulisi olümpiapunkte

Kodupubliku rõõmuks võidutses Alessandra Keller (Thömus Maxon) ajaga 1:20.17, edestades ameeriklannat Kate Courtneyt (Scott-Sram MTB Racing Team; 1:20.43) ja uusmeremaalannat Samara Maxwelli (1:23.05). Lõiv kaotas võitjale nelja minuti ja 27 sekundiga ning sai kuuenda koha.

"Viimastel võistlustel on end raske alguses liikuma saada. Seekord oli sama tunne, et enda vigade tõttu läks esimene ring halvasti ja seejärel proovisin lihtsalt sõidurütmi leida," rääkis Lõiv EJL.ee vahendusel. "Alates teisest ringist leian tavaliselt oma tempo ja keha hakkab tööle, aga siis on vaja paljudest mööduda ning see kulutab energiat. Liikusin mäest üles väga kenasti, aga laskumistel jäi natuke julgusest puudu, et kiirust lisada ja pidurdasin liiga palju. Viimasele ringile minnes olin tõusunud kuuendale positsioonile ja olin väga lähedal viiendale naisele. Mäe otsas saingi ta kätte, aga laskumisel pani ta taaskord eest ära."

Merili Sirvel (Trey Trek Team) kaotas võitjale 11 minuti ja 14 sekundiga ning sai 17. koha.

Eliitmeeste klassis pälvis esikoha šveitslane Mathias Flückiger (Thömus Maxon; 1:20.17). Teise koha sai võitja kaasmaalane Joel Roth (Bixs Performance Race Team; 1:20.37) ja kolmanda koha lätlane Martins Blums (KMC MTB Racing Team; 1:20.44).

Eestlased Joosep Mesi (Trey Trek Team, -3 ringi) ja Kirill Tarassov (Trey Trek Team; -4 ringi) lõpetasid vastavalt 52. ja 55. kohal.