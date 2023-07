Kogenud duo krooniti teistkordselt Wimbledoni võitjaks

Neli aastat tagasi maineka slämmiturniiri võitjaks tulnud Hsieh ja Strycova alistasid pühapäeval finaalis kolmanda asetusega Austraalia-Belgia paari Storm Hunter ja Elise Mertensi 7:5, 6:4.

37-aastane Hsieh teenis oma karjääri neljanda Wimbledoni paarismängu slämmiturniiri tiitli ning ühtekokku kuuenda slämmivõidu. Kusjuures kaks aastat tagasi võidutses Taiwani tennisist Wimbledonis koos seekord kaotajate poolel olnud Mertensiga.

Hsiehi eakaaslane Strycova pälvis oma teise paarismängu slämmitiitli, eelmise võitis ta neli aastat tagasi koos Hsiehiga. Ühtlasi teatas tšehhitar, et tänavune Wimbledon jäi tema karjääri viimaseks.

"See on muinasjutuline lõpp, kuna mängisin viimast korda Wimbledonis. Nii et ma ei saaks paremat lõppu soovida," ütles Strycova. "Eelmisel aastal kirjutasin Su-Weile, et osaleme Wimbledonis. Lihtsalt selleks, et siia tagasi tulla ja atmosfääri nautida. Arvasime, et tuleme siia lihtsalt lõbutsema, aga nüüd seisame siin karikaga. See on tõesti hullumeelne."