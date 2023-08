Võistluskeelu saanud Rootsi esireket teatas karjääri lõpetamisest

24-aastane Ymer sai selle suve keskel 18-kuulise võistluskeelu, kuna rahvusvahelise tenniseliidu (ITF) andmetel ei täitnud ta õigesti dopingutesti eeskirju.

"Tere kõigile, olen otsustanud lõpetada oma profikarääri tennisemängijana. Tahan kõiki tänada nende imeliste mälestuste eest! On olnud alles teekond. Soovin kõigile vanadele kolleegidele edu tulevastel võistlustel," kirjutas Mikael Ymer oma sotsiaalmeedia postituses.

Käesoleva aasta aprillis tõusis rootslane oma karjääri kõrgeimale kohale 50. reale. Oma karjääri jooksul ei suutnud rootslane võita ühtegi ATP tiitlit ning okku mängis Ymer 155 profimängu, millest suutis võita 74.

Hey guys I've decided to retire from professional Tennis. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! I wish all my old colleagues well going forward in competition.



God is Great always