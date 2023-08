Jüri Vipsi seostati taaskord IndyCari meeskonnaga

USA väljaanne Racer kirjutas, et Jüri Vipsi võib järgmisel hooajal näha võistlemas IndyCari vormelisarjas.

22-aastast eestlast on ka varasemalt IndyCari sarjaga seostatud ning selle aasta alguses avanes tal võimalus testida Rahal Letterman Lanigani (RLL) meeskonna masinat, vahendab Delfi.

Raceri sõnul otsib RLL tulevaks hooajaks uut kolmandat sõitjat, sest Jack Harvey on käesoleva hooaja järel ilmselt meeskonnast lahkumas. Vipsil aga konkurentidest puudust pole ning väidetavalt oleks RLL huvitatud ka Marcus Ericssoni, Callum Ilotti, David Malukasi või Felix Rosenqvisti teenetest.

Täiesti välistatud pole ka see, et RLL paneb järgmiseks hooajaks välja neli autot, mis tähendab, et lisaks praegustele sõitjatele Christian Lundgaardile ja Graham Rahalile saaks võimaluse veel kaks meest.

IndyCari hooaja lõpuni jääb kuus etappi. Lundgaard on sõitjate arvestuses RLL-i parimana üheksas (275 punkti), Rahal hoiab 16. (182 p) ning Harvey 23. positsiooni (124 p). Liider Alex Paloul (Chip Ganassi) on koos 477 silma.

Vips lõpetas mulluse F2 hooaja Hitech Grand Prix sõitjana kokkuvõttes 11. kohal. Tema hooaega jäi varjutama eelmise aasta juunis puhkenud skandaal, kui eestlane kasutas videomängu otseülekande ajal ebasobilikke väljendeid. Seejärel lõpetas Red Bulli F1 vormelimeeskond eestlasega lepingu, kuid Hitech lubas Vipsil kuni hooaja lõpuni nende tiimis edasi sõita.