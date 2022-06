Jüri Vips jätkab Hitechis ja F2 sarjas

Hitechi teatel antakse Vipsile võimalus oma tegu heastada. "Ma olen langetanud pärast tõsist debatti otsuse hoida Jüri Hitechi vormel-2 masina roolis hooaja lõpuni," teatas Hitechi võistkonna boss Oliver Oakes.

"Lubada tal hooaeg Hitechis lõpetada annab talle võimaluse läbi oma tegude demonstreerida, milline inimene ta on. Ma olen väga selgelt öelnud, et keelekasutus oli täiesti vastuvõetamatu, aga ma valisin võimaluse anda talle šanss end rehabiliteerida."

"Hitech GP on palganud kaasavat tööjõudu ja pole kunagi andestanud rassismi või ükskõik millist solvavat käitumist," jätkas Oakes. "Kui me elame ühiskonnas, kus keegi ei saa teha viga ja seejärel siiralt vabandada, kui kellelgi pole võimalust lunastuseks ja sellest õppida - siis mida see meie ühiskonna kohta ütleb?"

"Ma ei tea, miks ta ütles seda, mida ta ütles. Ma ei tea, miks ta mängis ja striimis sel päeval Call of Duty mängu. Kindlasti on asju, mis tulnuks talle karjääri mõistes rohkem kasuks."

"Mida ma tean, on see, et tema käitumise tulemusel Red Bulli lepingu lõpetamine on tema jaoks kohutav kogemus, tõsine karistus, mida ta vääris," lausus Oakes. "Reaalsus on see, et pole ühist seisukohta, kas karistus on õige ja see on täiesti arusaadav."

Oakes lisas, et tema isikliku vaate kohaselt pole vabandused või pelgalt sõnad piisavalt, et kõik oleks olematu. "Lubades tal Hitechis võidusõitmist jätkata, anname Jürile võimaluse näidata siirast kahetsust läbi oma tulevast tegude," lisas tiimijuht.

"Ta peab nüüd selleks iga võimalust kasutama. Ta peab tegema kestvaid muudatusi ja mitte jagama vaid lühiajalisi vooruslikke kommentaare. Kuigi see ei pruugi kõiki rahuldada, siis usume, et me kõik väärime elus teist võimalust, aga mitte kunagi kolmandat. Jüri eneseaustus, reputatsioon ja karjäär on nüüd kindlalt tema enda kätes."

Hitechi otsusele on juba reageerinud ka F2 sari, kes kritiseerib Briti tiimi seisukohta. "Hitech Grand Prix'i tänane otsus on üllatav ja pole see, mida meie oleks teinud," teatas F2 sari ühismeedia vahendusel. "Jälgime olukorda tähelepanelikult ja tagame selle, et sellisele käitumisele reageeritakse õigesti."

Eelmisel nädalal ilmnes, et Vips kasutas videomängu otseülekande ajal rassistlikke väljendeid ning videoklipid juhtunust hakkasid ühismeedias ringlema. Otseülekande ajal keeldus Vips ühel hetkel kandmast Red Bulli roosat nokamütsi, sest "see on gei [it's gay]". Vipsiga koos videomängu mänginud Liam Lawson vastas sellele, et "sa ei või nii öelda". Samuti kasutas Vips ühel hetkel sõna "neeger [nigger]".

Vips kommenteeris juhtunut oma Instagrami kontol. "Soovin siiralt vabandada oma solvava keelekasutuse pärast tänase ülekande ajal," kirjutas eestlane. "Selline keelekasutus on täiesti vastuvõetamatu ega peegelda minu väärtuseid ja põhimõtteid. Kahetsen oma tegu sügavalt ja see pole eeskuju, mida soovin endast jätta. Teen uurijatega igakülgset koostööd."