Vips testib taas IndyCari vormelit

Sügisel esmakordselt Rahal Letterman Lanigan Racingu masinaga sõitnud Vips sai nüüd uue võimaluse, sest meeskonna põhisõitja Jack Harvey sai 5. märtsil toimunud hooaja avaetapil vigastada.

Arstid pole Harveyt vormeli rooli tagasi lubanud, kuid IndyCari pressiesindaja märkis, et Harvey tervislikku seisundit hinnatakse enne 2. aprillil toimuvat teist etappi uuesti. Juhul kui Harvey võistlemiseks luba ei saa, on Vipsil võimalus kohatäitjaks osutuda.

Vips testib vormelit Birminghamis Barber Motorsports Parki ringrajal.

Juri Vips subs for Jack Harvey in #IndyCar test at Barber https://t.co/ga06JO9L1E via @motorsport