Raiko Ausmees Vipsist: totter, et see juhtus üldse

Raadio 2 hommikusaates käis külas Raiko Ausmees, kes võttis sõna Jüri Vipsi teemal. Tema sõnul oli väga totter, et üldse selline asi juhtus ning Vipsiga juhtunu on mõnes mõttes ebaaus.

"Alustame kõigepealt sellest, et keegi ei õhuta rassismi ja keegi ei kiusa vähemusi. Totter, et see juhtus üldse. Mängis sõbraga arvutimängu, viskas nalja. Samal ajal nad voogedastasid seda internetti. Paljud inimesed nägid, asjast võeti kinni ja nii on," ütles Ausmees.

Ausmees leiab, et Vipsiga juhtunu on mõnes mõttes ebaaus ja liiga karm.

"See, mis Jüriga toimus on ebanormaalne. Maailm on selline ja sellega peab arvestama. Kui kiiresti teema eskaleerus ja otsused vastu võeti ning ta Red Bullist kõrvale tõsteti - see on ebaaus. Teistpidi nii haige olukord. Kui samal ajal Max Verstappen sõimab kedagi otse-eetris mongoliks, siis tundub selle taustal kogu see asi nii silmakirjalik."

Ausmees tõi välja, et sarnaseid olukordi on veelgi olnud.

"Siin on neid olukordi igasuguseid olnud. Viis aastat tagasi tegi Lewis Hamilton perekondlikus jõuluolukorras märkuse õe- või vennapojale, et tal on tüdrukute riided seljas (poiss kandis kleiti). Hamilton kustutas oma postituse ära, vabandas, kõik."

Lisaks arvab Ausmees, et Vips on hea võidusõitja ja arukas poiss ning õnneks andis Hitech GP talle uue võimaluse.

"Ta on andekas, südamlik ja väga arukas poiss. Eelkõige on ta väga hea võidusõitja. Meeskond Hitech GP andis talle teise võimaluse, aga samal ajal F2 sari mõistis Hitech GP käitumise hukka. Vaadake, kui haige on tegelikult see ka, kust me seda infot saame - postitused. Ametlikud kanalid on sotsiaalmeedia kanalid."

Vipsi väljaütlemised on seadnud ohtu tema võimaluse pääseda vormel-1 sarja.

"Hetkeseisuga on kinni see kõige suurem võimalus F1-te saada. Ta oli kuskil ootenimekirjas. Kui te vaataksite Vipsiga intervjuusid, siis saaksite inimese olemusest aru, et templit külge panna on veidi väär. Pigem üleskutse kõikidele noortele, kes mõtlevad sellest karjäärist. Te peate arvestama, et juba maast madalast olete jälgimise all."

Nimelt sattus Jüri Vips skandaali, kus ta kasutas videomängu otseülekande ajal rassistlikke väljendeid ning videoklipid juhtunust hakkasid ühismeedias ringlema. Otseülekande ajal keeldus Vips ühel hetkel kandmast Red Bulli roosat nokamütsi, sest "see on gei [it's gay]". Vipsiga koos videomängu mänginud Liam Lawson vastas sellele, et "sa ei või nii öelda". Samuti kasutas Vips ühel hetkel sõna "neeger [nigger]".

Hitechi vormel-2 meeskond kinnitas, et Red Bulli programmist välja heidetud Jüri Vips jätkab nende võistkonnas käimasoleva hooaja lõpuni.