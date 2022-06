Red Bull kõrvaldas Jüri Vipsi solvava keelekasutuse tõttu tiimi tegemiste juurest

Hetkel vormel-2 sarjas Hitechi võistkonnas sõitev Vips ja teine Red Bulli noorteprogrammi piloot Liam Lawson mängisid videomängu, mida kandsid ka voogedastusena üle ning vestluse ühel hetkel keeldus eestlane kandmast Red Bulli roosat nokamütsi, sest "see on gei [it's gay]". Lawson vastas sellele, et "sa ei või nii öelda". Samuti kasutas Vips ühel teisel hetkel sõna "neeger [nigger]".

Hiljem läksid videoklipid juhtunust ühismeedias ringlema ja pälvisid laiemat tähelepanu. Teisipäeva õhtul teatas Red Bulli võistkond, et Vipsi töö Red Bullis on ajutiselt peatatud ja asja hakatakse täpsemalt uurima. "Organisatsioonina mõistame hukka igasuguse solvamise ning meil on oma organisatsioonis nulltolerants rassistliku keelekasutuse ja käitumise osas," lisati pressiteates.

Vips kommenteeris juhtunut oma Instagrami kontol. "Soovin siiralt vabandada oma solvava keelekasutuse pärast tänase ülekande ajal," kirjutas eestlane. "Selline keelekasutus on täiesti vastuvõetamatu ega peegelda minu väärtuseid ja põhimõtteid. Kahetsen oma tegu sügavalt ja see pole eeskuju, mida soovin endast jätta. Teen uurijatega igakülgset koostööd."

Tegemist pole esimese korraga, kui Red Bullil tuleb sarnase probleemiga tegeleda, sest kaks aastat tagasi kasutas praegune maailmameister Max Verstappen solvavat keelekasutust mongoollaste suunas, mispeale esitas Mongoolia valitsus rahvusvahelisele autoliidule kaebuse.

Alates 2018. aasta lõpust Red Bulli noorteprogrammi kuuluv Vips on kihutanud järgnevatel aastatel F3 ja F2 sarjades ning testinud Red Bulli ja sõsartiimi AlphaTauri F1 masinaid.