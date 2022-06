Red Bull lõpetas Jüri Vipsiga lepingu

"Jüri Vipsi juhtumi uurimise tulemusena otsustas Red Bull Racing sõitjaga lepingu lõpetada. Meeskond ei andesta mitte ühtegi rassistliku käitumist," teatas Red Bull Twitteris.

Eelmisel nädalal ilmnes, et Vips kasutas videomängu otseülekande ajal rassistlikke väljendeid ning videoklipid juhtunust hakkasid ühismeedias ringlema. Otseülekande ajal keeldus Vips ühel hetkel kandmast Red Bulli roosat nokamütsi, sest "see on gei [it's gay]". Vipsiga koos videomängu mänginud Liam Lawson vastas sellele, et "sa ei või nii öelda". Samuti kasutas Vips ühel hetkel sõna "neeger [nigger]".

Vips kommenteeris juhtunut oma Instagrami kontol. "Soovin siiralt vabandada oma solvava keelekasutuse pärast tänase ülekande ajal," kirjutas eestlane. "Selline keelekasutus on täiesti vastuvõetamatu ega peegelda minu väärtuseid ja põhimõtteid. Kahetsen oma tegu sügavalt ja see pole eeskuju, mida soovin endast jätta. Teen uurijatega igakülgset koostööd."

Vips liitus Red Bulli noorteprogrammiga 2018. aastal ning on alates 2020. aastast lisaks kohustustele test- ja reservsõitjana sõitnud ka vormel-2-s Hitechi meeskonnas. Vips sai tänavu esimese eestlasena võimaluse osaleda vormel-1 vabatreeningul, kui ta asendas Hispaania GP-l Sergio Perezit.

Hitech pole veel kinnitanud, kas Vips jätkab tiimiga või mitte. Järgmine vormel-2 etapp sõidetakse sel nädalavahetusel Silverstone'is.