Klaar Vipsi eksimustest: kuklasse hingajaid on Red Bullis palju

Vipsi võistlusnädalavahetus oli alanud suurepäraselt, sest reedese kvalifikatsiooni eestlane võitis. Paraku tulid tagasilöögid esmalt 12. koha toonud sprindis. Kõige suurem šokk tabas mootorispordisõpru aga pühapäevases põhisõidus, mille Vips võistluse lõppfaasis esikohalt oma sõiduvea tõttu katkestas. Nädalavahetuse järel arutatakse omajagu selle üle, kas Vips võis ebaõnnestumisega maha mängida võimaluse pääseda kuninglikku vormel-1 sarja.

"Kurvi keeramisel toimus millimeetrite mäng, väike valearvestus. Jumal teab, mispärast," rääkis Klaar intervjuus Vikerraadiole. "Vips on ju simulaatoris seda Bakuu rada sõitnud seedehäireteni ja tal tuleb selle lõigu sõitmine ka une pealt. Antud situatsioonis pidi ilmselt olema mingisugune häiriv faktor, mis korraks ta tähelepanu kõrvale juhtis ja ta keeras mikro-nanosekundi võrra varem kurvi, kui vaja oli."

"See oli ränk viga loomulikult ja saab näha, mis nüüd edasi hakkama saab, Nii palju, kui minul seda siseinfot on, siis tegelikult on Vips Red Bullis väga kõrgelt hinnatud simulaatori- ja ka testsõitja, ta oskab anda väga head tagasisidet," jätkas Klaar. "Võistkonnal ei ole abi sellest, kui keegi lihtsalt lõbu pärast seal simulaatoris rooli keerab ja mingisuguseid ringiaegu näitab. Ta peab oskama ka inseneridega suhelda, et autot arendada ja Vipsil need omadused on kõik olemas."

Vips startis esikohalt ka aprilli lõpus Imolas, kus pidi samuti võistluse oma sõiduvea tõttu katkestama, sprindisõit jäi rajalt välja sõitmise tõttu pooleli ka mais Barcelonas. "Ega need hästi ei mõju loomulikult, sest Red Bullil on väga-väga pikk järjekord ukse taga. Neid kuklasse hingajaid on palju ja sa ei tohi teha vigu," toonitas Klaar.

"Ma usun, et Helmut Marko [Red Bulli nõunik ja noorteprogrammi juht] võttis Vipsi tõsiselt ette, küll poiss seal peapesu sai. Nüüd ongi küsimus selles, et kui haavatav ta on. Üks on selge: mootorispordivaatlejad üle kogu maailma ütlevad põhimõtteliselt ühest suust, et vormel-2 sarja tänavune, kõige kiirem sõitja on Jüri Vips, seal ei ole mitte mingisugust kahtlust. Ta on tegelikult väga kiire, aga lõplik vormistamine jääb kas siis võistkonna või Vipsi enda sõiduvea teha. Tahaks nüüd väga loota, et teda seal Red Bullis maapõhja ei tambita, mõningas mõttes on Vipsil praegu sellist vaimset tuge vaja, mitte materdada, vaid pigem kainelt analüüsida ja vigadest õppida," lisas Klaar.