Asmer: Jüri Vips võiks Indycaris pika karjääri teha

Asmer ütles Vikerraadio saates "Spordipühapäev", et talle on tulnud Vipsi kohta väga palju küsimusi, aga uudiseid tal noore vormelipiloodi osas ei ole. "Jüri Vips ei ole kuhugi kadunud, küll me temast jälle kuuleme," ütles autospordiliidu president.

Vips sattus 2022. aasta suvel skandaali, kus kasutas videomängu otseülekande ajal solvavaid väljendeid ning videoklipid juhtunust hakkasid ühismeedias ringlema. Otseülekande ajal keeldus Vips ühel hetkel kandmast Red Bulli roosat nokamütsi, sest "see on gei [it's gay]". Vipsiga koos videomängu mänginud Liam Lawson vastas sellele, et "sa ei või nii öelda". Samuti kasutas Vips ühel hetkel sõna "neeger [nigger]".

Vips vabandas enda väljaütlemiste eest ühismeedias. "Selline keelekasutus on täiesti vastuvõetamatu ega peegelda minu väärtuseid ja põhimõtteid. Kahetsen oma tegu sügavalt ja see pole eeskuju, mida soovin endast jätta. Teen uurijatega igakülgset koostööd," kirjutas eestlane.

Vips lõpetas hooaja Hitechi meeskonna juures vormel-2 sarjas ja sai pärast hooaega paaril korral USA vormelisarja IndyCar tiimi Rahal Letterman Lanigan Racingu vormelit testida.

Vips testis esimest korda Indycar autot eelmise aasta oktoobris ning käesoleva aasta märtsis. "Indycar on USA-s väga populaarne, ma arvan, et Indycar ja Nascar on praktiliselt samaväärsed vormel-1 sarjaga," sõnas Asmer. "Mismoodi lepingutega on läinud, ei saa ma rääkida. Sellest räägivad need, kes võivad sellest rääkida."

Autospordiliidu president lisas, et Vipsiga lepingu sõlmimine toob kaasa kriitikalaine, mistõttu võib meeskond selle välja kuulutamisega paremat hetke oodata.

Samas arvas Asmer, et Ameerika võistlussarjad võivadki noorele eestlasele paremini sobida. "Kui seal alustad karjääri ja oledki kiire, siis sul võib karjäär Indycaris olla 25 aastat. Seal ei sõida ainult 20-aastased ja ei alusta 17-aastaselt nagu [Max] Verstappen," ütles Asmer.

Ta viitas endise vormel-2 sarja piloodi Christian Lundgaardi edule Indycar sarjas ja ütles, et taanlane on saanud sarjas paremaid tulemusi kui meeskonna esipiloodid Graham Rahal ja Jack Harvey. "See näitab ära, et need vormel-2 poisid on tegelikult kiired. Sama auto on ju Lundgaardil, mis nendel. See võib anda teatud aegadel impulsi, et neil oleks võtta Jüri Vips. Miks me sõidutame kalli raha eest vendasid, kes istuvad 25. koha peal. Pole mõtet," sõnas Asmer.