Euroopa noorte olümpiafestivalil on Eesti teeninud seitse medalit

16-aastane kergejõustiklane Savva Novikov püstitas 400 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi 53,02, mis tõi talle pronksmedali.

"Alustasin hästi, olin finaalis teisel tõkkel veel isegi esimene. Oli juba selline väike võidutunne, aga siis hakkasin kerima. [---] Lõpuks tulin kolmandaks. Esimesest kohast jäi puudu, aga olen väga rahul kolmanda kohaga," kommenteeris Novikov oma jooksu.

16-aastane sprinter Miia Ott võitis esmalt kulla 100 meetri jooksus ja sai kaela pronksmedali 200 meetri jooksus, viies Eesti kuni 18-aastaste rekordi 24,21 sekundi peale. Miia Ott ei oodanud oma triumfi, kuid oli saavutuse üle väga õnnelik. Ka uue Eesti rekordi püstitamist ei osanud Ott oodata.

Tristan Konso tõi Eestile pronksi 110 meetri tõkkejooksus ja 17-aastane Karl Kristjan Pohlak võitis teist aastat järjest teivashüppes hõbeda - medali tõi talle isikliku rekordi 5.05 ületamine.

"Ma isegi ei teadnud, et ma hõbeda sain. Olin suht kindel, et olin pronksi saanud. Siis mulle tuletati meelde, et üks katse on veel minna. [...] Nagu eelmine aastagi, olen ka siin erinevate vigastustega tegelenud ja isegi praegu annavad mõned kohad veel tunda. Ma polnud päris kindel, kas saan ilma valuta hüpata. Kokkuvõttes olen tulemusega ülirahul," sõnas Pohlak.

Judos teenis 15-aastane Emma-Melis Aktas kehakaalus +70 kilogrammi hõbeda.

Päeva viimase medali, ja seitsmenda pjedestaalikoha Eesti koondisele, teenis reedel odaviskaja Heti Väät tulemusega 54.44. Tulemus oli ühtlasi ka tema isiklik rekord.