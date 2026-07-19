Eesti kümnevõistleja võitis U-18 EM-il hõbemedali

17-aastane Metsmaker püstitas nädalavahetusel Rietis isikliku rekordi 400 meetri jooksus, 110 meetri tõkkejooksus, kõrgushüppes, odaviskes ja 1500 meetri jooksus ning kordas oma tippmarke nii kuulitõukes kui teivashüppes.

Kokku andis see eestlasele 7507 punkti (11,07 - 7.24 - 13.54 - 1.88 - 50,51 - 13,84 - 40.19 - 4.30 - 53.23 - 4.52,78). Veel viimase ala eel oli Metsmaker esikohal, aga tšehh Sebastian Andrejev edestas teda jooksus viie sekundiga ja tuli 7523 punktiga Euroopa meistriks.

Teise Eesti noormehena võistlustules olnud Hank-Gerhard Hausenberg kogus Rietis 7178 punkti (11,11 - 6.86 - 12.62 - 1.82 - 50,51 - 14,30 - 41.89 - 4.30 - 47.23 - 4.54,35), mis andis talle kuuenda koha. 7000 punkti piiri ületasid üheksa mitmevõistlejat, Andrejevi ja Metsmakeri järel sai pronksi Suurbritannia U-18 rekordit nihutanud Oliver Downs 7341 punktiga.

Eesti koondislastest jõudsid EM-il kaheksa parema hulka ka kõrgushüppaja Lisell Laul, kes tuli seitsmendale kohale tulemusega 1.70 ning seitsmevõistleja Diana Johanna Vanamb, kes sai kaheksanda koha 5460 punktiga.