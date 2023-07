Edukale olümpiafestivalile pani hõbedase punkti kõrgushüppaja Smirnova

16-aastane Smirnova ületas kuni 1.80-ni kõik kõrgused esimesel katsel. 1.80 peal ajas ta lati esimesel katsel maha, aga teine katse õnnestus. Kõrgusest 1.83 suutis Smirnova jagu saada kolmandal katsel. Kuldmedali võitis Saksamaa kõrgushüppaja Ella Oluchi Obeta, kes ületas 1.83 teisel katsel. Kolmandaks tuli 1.80-ga Bulgaaria sportlane Iren Saraboyukova.

"Olin väga närvis. Eile [reedel] ei saanud ma magadagi. Kvalifikatsioonis olin ka väga närviline, kartsin, et ma ei pääse finaali. Ja täna ma ei uskunud, et suudan teiseks tulla ja 1.83 hüpata," rääkis õnnelik Smirnova pärast võistlust. Noor kergejõustiklane oli varem väljas hüpanud 1.78. Eelmisel aastal suutis Smirnova sisehallis ületada 1.85.

Eesti tüdrukute teatenelik (Miia Ott, Mia Mireia Uusorg, Pia Lauren Matsalu, Viola Hambidge) lõpetas Väike-Rootsi teatejooksu (järjest 100, 200, 300 ja 400 meetrit) finaali neljanda koha ja ajaga 2.09,06. Reedeses eeljooksus püstitatud Eesti rekordit parandati 0,98 sekundiga. Kuldmedali võitis Rumeenia (2.06,13), järgnesid Itaalia (2.06,45) ja Tšehhi (2.07,16). Tüdrukute 1500 meetri jooksu finaalis sai Karmel Jano ajaga 4.42,89 14. koha.

Judos kaotas Eesti segavõistkond esimeses ringis Bulgaariale 1:4 ja langes konkurentsist. Eestile tõi võidupunkti Marek-Adrian Mäsak, kaotusega pidid matilt lahkuma Anna Schröder, Saad Dikajev, Henrietta Lippus ja Filipp Shchekotin.

23.-29. juulini Mariboris toimunud suvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil võistlesid Team Estonia noortekoondises 51 Eesti sportlast vanuses 14-18 aastat seitsmel alal: kergejõustik, jalgrattasõit, judo, maastikurattasõit, tennis, ujumine, 3x3 korvpall.

Kokku võitis Eesti koondis Maribori olümpiafestivalilt kaheksa medalit, kergejõustikukoondis neist seitse. Lisaks võitis judokoondislane Emma-Melis Aktas tuli hõbemedalile tüdrukute judo +70 kg kategoorias.

Kergejõustiklastest tuli lisaks Valeria Smirnova tänasele hõbedale tüdrukute kõrgushüppes Miia Ott tüdrukute 100 meetri jooksus esimeseks ja 200 meetri jooksus kolmandaks, Karl Kristjan Pohlak saavutas poiste teivashüppes teise koha ja Tristan Konso poiste 110 meetri tõkkejooksus kolmanda koha. Pronksi võitis ka Savva Novikov poiste 400 meetri tõkkejooksus ja Heti Väät tüdrukute odaviskes. Kust tuli kergejõustiklaste edu?

"See on kosmos! Teiste riikide treenerid on tulnud küsima: "Eestlased, mida te teete?" Seda stsenaariumit, mis välja kirjutati ja lahti rullus, ei osanud keegi unes ka ette näha. Selline medalitesadu, selline eneseületamiste võistlus! Siia tasub tagasi tulla," ütles Eesti kergejõustikukoondise juht Heiko Väät.