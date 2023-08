Eesti jooksutalent sihib Rasmus Mägi rekordit

1991. aastast alates on toimunud noorte Euroopa suvised olümpiafestivalid, kus 400 meetri tõkkejooksus on Eestile võitnud medali kaks sportlast. 2009. aastal teenis Tamperes pronksi Rasmus Mägi ja nüüd Mariboris Savva Novikov.

Pronksmedali võitmine tähendas Savva Novikovile kõva eneseületamist, sest 16-aastane Jõhvist pärit kergejõustiklane hakkas 400 meetri tõkkejooksuga sihipäraselt tegelema alles suve hakul. Treener Andrei Nazarovi juhendamisel laoti hea põhi ning Mariboris noorte Euroopa olümpiafestivalil näitas ta tugevat sisu.

Finaalis teisel rajal joostes viis ta 84 sentimeetri kõrguseid tõkkeid (täiskasvanutel on 91,4 cm kõrgused) rünnates oma rekordi 53,02 sekundi peale, mis märgib U-18 vanuseklassi Eesti kõigi aegade teist tulemust ning napsas pronksi. Kuld läks Taani ja hõbe Kreekasse.

"See oli ikka suur ületamine selle hooaja jooksul ja eriti viimased kaks kuud, mis olid minu elus, sest alustasin tõketega tegelemist kusagil suve alguses ja see oli ikka raske. Et teha sellist rasket trenni ja jõuda sellisele tasemele, mis praegu on," meenutas Novikov. "Idee tuli treenerilt. Mõtlesin, et pean midagi uut proovima."

Pärast põhikooli lõpetamist Jõhvis siirdus Novikov mullu õppima ja treenima Tallinnasse Audentese Spordigümnaasiumi. Kergejõustikuga hakkas ta tegelema 11-aastaselt Viktor Predbannikovi juhendamisel.

"Tegelikult alustasin spordikarjääri tantsimisega, siis proovisin korvpalli ja isegi natukene võrkpalli, aga korvpalliga tegelesin rohkem ja siis läksin kergejõustiku peale," selgitas Novikov.

14-aastaselt noppis ta TV 10 Olümpiastarti sarjas auhindu tõkkesprindis, kõrgushüppes, kaugushüppes ja näitas seejärel häid tulemusi nii kolmikhüppes kui ka mitmevõistluses. Sobiva ala otsingud, milles tulevikus maailmaklassi jõuda, veel käivad. "Need jooksud mulle väga meeldisid ja mõtlesin, et äkki ma jäängi selle ala peale. Äkki leidsingi lõpuks enda ala," ütles Novikov.

Novikovi järgmiseks sihiks on Rasmus Mägile 2009. aastast kuuluva 400 meetri tõkkejooksu U-18 vanuseklassi Eesti rekordi (52,75) ületamine. Rekordit läheb ta ründama 8. augustil Jõhvis Rukkilillemängudel.