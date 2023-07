Kuldselt koju jõudnud Ott: selle taga on korralik töö ja mõistlik treening

Euroopa olümpiafestivalil Mariboris üiledukalt esinenud Eesti noortest tõi kaks medalit koju 16-aastane Miia Ott, kes rõõmustas oma lähedasi kullaga 100 meetri sprindis ja pronksiga 200 meetri jooksus.

"Eks need kindlasti kergelt ei tulnud, taga on ikkagi korralik töö ja väga mõistlik treening," rääkis Ott lennujaamas ERR-ile. "Ma teadsin, et mul on võimalus saada medalile, aga see, et mina kullaomanik olin, oli väga suur üllatus mulle endale."

Eelnevalt juunis Poolas juba ka Euroopa mängude karastuse saanud ja 4x100 meetri teatejooksus Eesti rekordi püstitanud naiskonda kuulunud Ott rõhub treeningutel eelkõige kvaliteedile. "Lõpetasin Jüri Gümnaasiumis üheksanda klassi ja trenni tegin kolm-neli korda nädalas, selles mõttes üldse mitte palju," sõnas sprinter.

Sajas meetris tänavu joostud 11,58 sekundiga Eesti naiste kõigi aegade edetabelis viiendat kohta jagama tõusnud noore sprinteri sõnul on arenguhüppe toonud hea koostöö taustajõududega. "Füsioterapeudi juures käimised, jõusaalitreeningud: mul on väga-väga hea koostöö jõusaalitreeneri ja füsioterapeudiga. Tänu nendele olen suutnud tavalistele lõigutrennidele ja spetsialiseeritud trennidele kaasa teha ka neid."

Kergejõustikutrenni läks Ott seitsmeaastaselt ja paistis kiirusega kohe silma ka noorte TV 10 Olümpiastarti sarjas, kus võttis kahe aasta eest enda nimele 60 meetri sprindi rekordi.

"Ma tean, et ma jahtisin seda rekordit mingil määral. Mõtlesin, et selle pean ära tegema, see polnud võimatu. Kui ma selle ära tegin, siis mul oli ka megahea tunne, et sai midagi tähtsat elus tehtud! Praegu, kui ma selle medali saavutasin, oli uhke tunne enda üle, et kõik see, mis ma teinud olen - kõik need rekordid - sellel on tänu sellele medalile veel suurem väärtus," tõdes Ott.

Järgmisel nädalal jookseb Eesti sprinditalent sadat meetrit U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel Iisraelis.

Meenuta ka TV 10 Olümpiastarti saatelõiku 2021. aasta juunist, kui Ott püstitas 60 meetri jooksu vanemas vanusegrupis ajaga 7,69 uue rekordi: