Verstappen sai Belgia GP-ks stardijärjekorras viiekohalise karistuse

Verstappen on sel hooajal kvalifikatsioonisõitudel seitse võitu võtnud, kuid sel nädalavahetusel ta esikohalt startida ei saa. F1-sarja reeglite kohaselt on igale piloodile lubatud hooaja peale neli käigukasti, kuid Verstappeni võistlusautol läks peale juba viies.

Eelmisel aastal võitis Verstappen Belgias põhisõidu 14. stardikohalt. Ka siis karistati teda liigsete vahetustööde eest.

Red Bulli meeskond on sel hooajal võitnud kõik 11 etappi, Verstappen on võidutsenud lausa üheksal korral ning edestab 281 punktiga üldarvestuses tiimikaaslast Sergio Perezi 110 silmaga. Kolmandal tabelireal on Fernando Alonso (Aston Martin) 139 punktiga, temast kuue punkti kaugusele jääb Lewis Hamilton (Mercedes).

Vormel-1 hooaeg jätkub reedel, kvalifikatsioonisõit algab kell 19.00.