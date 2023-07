Verstappen jäi ka põhisõidus konkurentidele kättesaamatuks

Belgia etapi eel stardijärjekorras viiekohalise karistuse saanud Verstappen tõusis liidriks 17. ringil ja hoidis esikohta lõpuni välja. Sergio Perez aitas Red Bullil hooaja viienda kaksikvõidu teenida ning pjedestaali viimasele astmele pääses parimalt stardikohalt alustanud Charles Leclerc (Ferrari).

Punktidele jõudsid veel Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) ja Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

MM-sarja üldarvestuses on Verstappen 314 punktiga kindel liider, edestades tiimikaaslast Sergio Perezt 125 punktiga. Kolmandal kohal paiknev Fernando Alonso kaotab hollandlasele 165 punktiga.

Järgmine etapp toimub augusti lõpus Hollandis.

