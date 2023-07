Karl Johan Lipsu karjäär jätkub Bulgaarias

27-aastane ja 200 cm pikkune Viimsi klubi kasvandik näitas möödunud hooajal suurepärast hoogu, aidates klubi Eesti meistriliigas poolfinaali ja Eesti-Läti liigas veerandfinaali.

Eesti meistriliigas kogus Lips 15,6 punkti, võttis 7,4 lauapalli, andis 2,5 söötu ja tegi 1,3 vaheltlõiget. Eesti-Läti liigas olid vastavad näitajad 14,1 punkti, 7,1 lauapalli ja 3,7 söötu. Seejuures alistas Viimsi meeskond kahes liigas kõik kolm suurt, sh BC Prometei, BC Kalev/Cramo ja Riia VEF-i.

"Täname Karli tema panuse eest meie meeskonda ja klubisse nende kahe hooaja jooksul – see on olnud üks uskumatu teekond "nullist sajani" ning soovime edu järgmisel sammul!" lausus Viimsi tegevjuht Tanel Einaste.