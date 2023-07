Veel üks Viimsi korvpallur siirdub välismaale

182 cm pikkune tagamängija näitas möödunud hooajal suurepärast hoogu, aidates Viimsi Eesti meistriliigas ja karikavõistlustel poolfinaali ning Eesti-Läti ühisliigas veerandfinaali. Seejuures on Harris olnud mitme Viimsi võiduviske autor, millest kõige olulisemaks võib pidada 2021/22 hooajal Eesti-Läti liiga poolfinaalis tabatud võiduviset.

Eesti meistriliigas kogus Harris 14,0 punkti, võttis 5,2 lauapalli, andis 4,7 söötu ja tegi 1,7 vaheltlõiget. Eesti-Läti liigas olid vastavad näitajad 16,3 punkti, 5,9 lauapalli, 6,1 söötu ja 3,0 vaheltlõiget.

"Tean, et nii nagu Viimsi Devinit, jääb Devin ka Viimsit igatsema. Kuigi ühelt poolt on see kurb, siis reaalsus on see, et me ei suuda palgaturul suuremate liigade ja klubidega võistelda," sõnas Viimsi tegevjuht Tanel Einaste. "Pigem saame seda võtta komplimendina meie tööle, kui vaatame Karli, Devini või Maliki edulugusid. See peaks kutsuma ka järgmisi mängijaid Viimsisse. Täname Devinit tema panuse eest Viimsi korvpalli, mitte ainult esindusmeeskonda, nende kahe hooaja jooksul. Soovime edu järgmisel sammul!".